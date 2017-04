Vent de panique à Chicago (vidéo)

(98,5 Sports) - Pekka Rinne a blanchi la formation de Chicago pour un deuxième match d'affilée et les Predators de Nashville ont lessivé les Blackhawks 5-0, samedi, prenant ainsi les devants 2-0 dans leur série de quarts-de-finale de l'Association de l'Ouest.

Comble de l'ironie, Rinne a deux mentions d'aide à sa fiche. Quand un gardien a plus de points que n'importe lequel des joueurs adverses, ça va mal pour une équipe. La presse de Chicago a d'ailleurs qualifié les Blackhawks de «Blankhawks». «Blank», comme dans «tirer à blanc».

Ryan Johansen a inscrit un but et deux aides dans cette performance dominante des siens, qui l'avaient emporté 1-0 lors de la première rencontre, jeudi soir.

Ryan Ellis, Harry Zolnierczyk, Colton Sissons et Kevin Fiala ont également marqué leur premier but en séries.

Le troisième but des Pedators, une poussée irrésistible:



Le troisième match sera présenté lundi soir, à Nashville.



L'entraîneur-chef des Blackhawks, Joel Quenneville, a réorganisé ses trios, insérant les recrues Vinnie Hinostroza et Dennis Rasmussen dans la formation et laissant de côté Jordin Tootoo et John Hayden. Mais ce fut la même histoire pour les Blackhawks, qui ont manqué de synchronisme face à la puissante défensive des Predators.



La formation a été blanchie consécutivement depuis le début de cette série et pour la première fois depuis qu'ils avaient été blanchis à trois reprises dans la série qui les opposaient aux Blues de St. Louis, en avril 2002.



La foule de 22 175 spectateurs a hué les mauvaises performances de son équipe alors que les dernières secondes de la deuxième période s'écoulaient et elle en a rajouté davantage en troisième.



Les Blackhawks, qui ont terminé au sommet de l'Association de l'Ouest avec une récolte de 109 points, ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs face aux Predators durant la saison régulière. Ils ont également dominé une partie du premier duel, ayant le dessus 29-20 au chapitre des tirs au but, ratant plusieurs chances.



Cette fois-ci, les Predators ont eu le contrôle du match du début à la fin.



Après que Richard Panik eut frappé le poteau dans les premières minutes, les Predators ont commencé à prendre le dessus. Ellis a donné les devants 1-0 à 3:44 de la première période après avoir tenté un premier tir, bloqué par Panik.



Les Predators ont marqué deux autres buts au second tiers.



Rinne a récolté une deuxième mention d'assistance lorsque Mattias Ekholm a repéré Zolnierczyk, qui a lancé par-dessus l'épaule gauche de Crawford pour donner une avance de 2-0 aux Predators, à 2:52.



Sissons a récupéré son propre rebond alors qu'il ne restait que sept minutes à la rencontre. Il s'agissait de son premier point depuis qu'il a inscrit deux buts contre les Sharks de San Jose, le 25 mars dernier.

(Avec Associated Press)