Un triomphe qui apporte de «nouvelles réponses» selon Dany Dubé

(98,5 Sports) - Outre la spectaculaire remontée de fin de rencontre, la victoire remportée par le Canadien de Montréal contre les Oilers d'Edmonton, dimanche, apporte « de nouvelles réponses » soutient l'analyste Dany Dubé.

Vu que son équipe ne semblait pas être en mesure de trouver la faille dans l’armure du gardien Cam Talbot, l’entraîneur Claude Julien a sérieusement jonglé avec la composition de ses trios durant la rencontre.

« Je pense que le fait d’avoir joué avec les trios replace en perspective l’importance de la contribution de (Alex) Galchenyuk dans les succès de l’équipe », a noté Dubé.

L'entraîneur Claude Julien a précisé que cette capacité à s'ajuster était inhérente à son travail.

« Je dirais que ça fait partie du coaching. Tu fais ce que tu as à faire. Et à moment donné, tu prends des décisions. »

« (Max) Pacioretty a encore cinq tirs au filet, a noté Dubé. Quand Pacioretty a cinq tirs au filet, neuf fois sur dix, l’équipe gagne. C’est à retenir. Même s’il ne trouve pas le fond du filet, j’aime l’énergie démontrée par (Artturi) Lehkonen. Il est sur la bonne voie.

La surprise Byron

« (Paul) Byron est une surprise extraordinaire, poursuit Dubé. Il va atteindre les 20 buts cette année. Un joueur qui se découvre sur le tard. C’est une belle histoire. Un peu comme ce que David Desharnais avait démontré il y a quelques années », a conclu Dubé.

Byron est l'un des joueurs du Canadien qui a été terrassé par un virus lors des derniers jours, au point où il a été incapable de s'entraîner samedi.

L'entraîneur Claude Julien a fait son éloge après le match.



« On ne veut pas que Paul perdre trop de poids. Même quand il est en santé, a rigolé Julien. Sa réaction a été extraordinaire. Il était vraiment malade et il a montré beaucoup de caractère. Il nous a donné une grosse victoire.



« Il n'a pas peur d'aller au filet. C'est impressionnant pour un joueur de sa grosseur », a ajouté Julien.

« Nous avons gardé notre plan de match, a mentionné Byron. Ce n'était qu'une question de temps et nous avons profité de quelques bonds favorables de la rondelle vers la fin de la rencontre. »

Freiner McDavid

Avant la rencontre, on parlait énormément du jeune Conor McDavid, le meilleur marqueur de la LNH avant les rencontres d'hier. McDavid a été neutralisé par les joueurs du Canadien. Le jeune prodige n'a obtenu que deux tirs au but et il a bouclé le match avec un différentiel de - 3.

« On avait dit aux gars d'être consciencieux quand McDavid serait sur la patinoire, que l'on devrait lui fermer la voie et lui enlever l'espace et c'est ce qu'ils ont fait », a noté Julien.

Et l'entraîneur a aussi louangé Brendan Gallagher.

« Brendan a été très bon ce soir. Il a été très solide avec la rondelle. Il la protégeait bien. Il allait au filet avec et sans la rondelle. C'est un de ses bons matchs, absolument. »

« J'ai trouvé qu'on a joué un bon match ce soir. La première moitié de la première période a peut-être été la période la plus faible de notre match. Mais en fin de première, on a commencé à trouver notre jeu. En deuxième, on a bien joué, on a eu de bonnes chances mais on s'est buté à un bon gardien. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait que l'on n'ait jamais abandonné et que l'on a trouvé le moyen de marquer des buts à des moments opportuns. »

(Avec La Presse canadienne)

Faits saillants: