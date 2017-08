Un record pour José Abreu des White Sox

CHICAGO - José Abreu est devenu lundi le premier joueur de l'histoire des White Sox de Chicago à cogner 25 circuits ou plus à ses quatre premières saisons dans le baseball majeur.

Le joueur de premier but a atteint ce plateau avec un circuit en solo en cinquième manche, portant l'avance des siens à 6-1, contre les Twins du Minnesota.



En 2014, en 2015 et en 2016, Abreu a claqué 36, 30 et 25 longues balles avec les White Sox.



Cette année, le Cubain âgé de 30 ans frappe pour une moyenne de ,302 en 121 matches, avec 25 circuits et 77 points produits. Il a raté une seule rencontre.



José Abreu is the first player in White Sox history to hit 25 home runs in each of his first four @MLB seasons. Congratulations, José! pic.twitter.com/2DejWNKtLD — Chicago White Sox (@whitesox) August 21, 2017

Abreu a aidé les White Sox à entamer un programme double avec un gain de 7-6. En plus du circuit, il a cogné son 34e double dès la première manche, puis il a marqué peu après sur un simple d'Avisail Garcia.



Yolmer Sanchez a produit quatre points avec un circuit et un ballon sacrifice.



Les trois derniers gains des White Sox ont été arrachés par un seul point.



Carlos Rodon (2-4) a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches et un tiers, allouant deux points et quatre coups sûrs.



Trois releveurs ont pavé la voie pour Juan Minaya, qui a récolté un troisième sauvetage.



Le neuvième frappeur Jorge Polanco a frappé un circuit de trois points pour les Twins, qui avaient gagné leurs quatre derniers matches.



Tim Melville (0-1) a donné cinq points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers.