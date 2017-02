Un «nouveau» 4e trio pour relancer le Canadien?

(98,5 Sports) - Le Canadien a de la difficulté à marquer des buts et les joueurs de soutiens n'offrent plus l'appui qu'ils fournissaient en début de saison. L'expert en statistiques avancées Andrew Berkshire a peut-être une solution pour le Canadien.

Selon lui, le quatrième trio du Tricolore - qui a longtemps été le seul trio qui demeurait intact - a besoin de changement.

«On pense souvent au quatrième trio comme un trio qui doit être capable de menotter les adversaires. Une bonne vieille "checking line" comme on dirait en terme de hockey. Mais si tu as besoin d’attaque, pourquoi ne pas former un trio de David Desharnais, Michael McCarron et Sven Andrighetto? Ils seraient au moins plus talentueux que les quatrièmes trios adverses et pourraient te produire quelques buts.

«On dit de Brian Flynn qu’il est bon défensivement, mais les statistiques avancées disent le contraire de lui, même en désavantage numérique. Andrighetto est un joueur sous-estimé défensivement, il est capable de tenir son bout. Pour ce qui est de Desharnais, il demeure le quatrième joueur du Canadien le plus précis dans ses passes à des coéquipiers postés dans l’enclave. Il est un bon fabricant de jeu, encore faut-il qu’il soit dans l’alignement.»

Selon Berkshire, les déboires offensifs du Canadien partent d’en arrière.

«Je suis obligé d’être en accord avec Claude Julien là-dessus. Quand les problèmes défensifs du Canadien seront réglés, l’attaque va se remettre en marche.»

Les sorties de zone périlleuses des défenseurs du Canadien sont à la base du problème.

«Subban était un monstre dans ce domaine. C’est vrai qu’il y a toujours un risque associé à monter avec la rondelle comme il le faisait, mais si la sortie de zone est réussie la majorité du temps, ça en vaut le coup. Tu es mieux d’avoir un défenseur capable de monter la rondelle, mais qui se compromet dans des revirements occasionnellement, que de ne pas en posséder un dans ton alignement. Dommage que Therrien le forçait constamment à lancer la rondelle dans le fond du territoire.

«Weber est le genre de joueur qui connait du succès en faisant une bonne première passe pour relancer l’attaque, mais les statistiques avancées montrent qu’il le fait de moins en moins depuis qu’il joue avec Alexei Emelin. Ce dernier n’est pas très bon en possession de la rondelle et donc sa confiance en lui en souffre.»

Par ailleurs, pour ceux qui se posent la question, au niveau des chiffres, Weber ne frappe pas moins que dans le passé. Ses mises en échec sont percutantes, mais peu nombreuses. Ç’a toujours été le cas pour le grand défenseur. Ce n’est pas une question de volume dans son cas, mais de moments bien choisis.

Selon Berkshire, malgré ce que plusieurs semblent dire, Beaulieu progresse, mais seulement dans un sens de la patinoire.

«Le plus beau progrès, c’est en avantage numérique qu’on le remarque. Il s’améliore offensivement, mais défensivement, surtout dans son territoire, c’est très difficile. Pour une raison que j’ignore, il régresse au lieu de s’améliorer. »

Finalement, selon Berkshire, des joueurs comme Paul Byron et Artturi Lehkonen auraient plafonné et il serait injuste de leur en demander autant qu’ils en offraient en début de saison.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports