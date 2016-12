Un message d'espoir et un don de Ronaldo aux enfants syriens

LONDRES - Cristiano Ronaldo a exprimé son désarroi à propos du sort des enfants dans une Syrie dévastée par la guerre, vendredi.

La star du soccer a aussi fait un don pour aider à fournir des biens d'urgence dans la ville d'Alep.

«Substantielle», la contribution aidera à donner de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux à des familles d'Alep et d'ailleurs en Syrie, a fait savoir l'organisation Save the Children.

«Ceci est pour les enfants de la Syrie, dit Ronaldo dans un message vidéo publié notamment sur sa page Facebook, vendredi. Nous savons que vous souffrez beaucoup. Je suis un joueur très connu, mais ce sont vous qui êtes les vrais héros. Ne perdez pas espoir. Le monde vous soutient. Vous nous tenez à coeur. Je suis avec vous."

Alep a été marquée par d'intenses violences entre des rebelles et les forces du gouvernement. Les rebelles ont quitté jeudi, ce qui place le gouvernement en plein contrôle de la ville pour la première fois depuis 2012.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce genre de soutien qui sauve des vies, a confié le directeur de Save the Children, Nick Finney. Ronaldo est non seulement l'une des figures les plus emblématiques du sport mondial, il est aussi devenu une lueur d'espoir, ce dont les enfants syriens ont besoin plus que jamais.»