«Un match un peu fou» - Biello

Point de presse de Mauro Biello.

(98,5 sports) - L'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello, n'a pas hésité une minute pour qualifier le verdict nul que son équipe venait de soutirer au Orlando City.

«Un match un peu fou, a lancé Biello. Leur premier but n’aurait jamais dû être accordé, car le ballon était nettement à l’extérieur des limites du terrain. Les arbitres ne l’ont pas vu, c’est comme cela. À la deuxième demie, on a fait des ajustements et ils nous ont permis de marquer deux buts et de prendre l’avance, mais à la fin on devait fermer le jeu, mais on a été victime d’une autre situation quand l’arbitre a changé la décision du juge de but. Chaque semaine, il y a des situations comme cela et on doit s’habituer aux arbitres de la ligue.»

Biello a reconnu que ses joueurs n’avaient pas bien joué en première demie et selon lui ce n’était pas en raison du schéma (cinq défenseurs).

«Quand on a commencé à être plus combatifs, on leur a donné des difficultés, a-t-il dit. La possibilité de recourir à cinq défenseurs nous donne de la flexibilité.»

Biello a admis qu’à a fin, la foule présente avait aidé les joueurs du Orlando à combler l’écart.

«L’atmosphère était incroyable, c’est peut-être la meilleure de la ligue et la foule a poussé leurs joueurs», a indiqué l’entraîneur-chef de l’Impact.

Pour sa part, Ignacio Piatti, qui a marqué deux buts en moins d’une minute, semblait plus attristé que son entraîneur-chef.

«Je suis insatisfait. On n’a pas bien joué en première demie, mais on a pris les devants 3-2 à la deuxième, a déclaré Piatti. L’arbitre a accordé un corner à la dernière minute et ils ont pu créer l’égalité. C’est triste d’avoir perdu la victoire à la fin. On était très près de gagner trois points.»

Piatti a admis qu’il commençait à se créer une belle chimie avec Blerim Dzemaili

«Je me sens bien avec lui, j’ai joué à une nouvelle position aujourd’hui, c’était différent, mais il faut continuer à travailler», a mentionné Piatti.

Ce dernier a raison, car la semaine sera difficile pour les joueurs de l’Impact. Ils recevront la visite du Toronto FC mercredi dans le match aller du Championnat canadien, avant visiter Columbus, samedi.