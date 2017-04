Un joueur de Dortmund blessé par une explosion près de leur autobus (vidéo)

DORTMUND, Allemagne - Trois explosions sont survenues près de l'autobus transportant le club de soccer de Dortmund alors que le véhicule quittait en vue d'un quart de finale de la Ligue des champions, mardi, blessant un joueur.

Dans un communiqué, la police dit travailler sous présomption que les explosions avaient comme origines des engins conçus sérieusement. Ils pourraient avoir été cachés dans une haie près d'un stationnement.



Le Borussia s'apprêtait à se mesurer à Monaco, un match reporté à mercredi.



Vers 19h00 heure locale, l'autobus quittait l'hôtel de l'équipe en périphérie de Dortmund et comptait se rendre au Westfalenstadion, à une dizaine de kilomètres de là.



Il y a eu trois explosions, et une fenêtre du véhicule a été endommagée. Le défenseur Marc Bartra a été blessé au bras par du verre volant en éclats, puis amené à l'hôpital. Sa vie n'est pas menacée, a fait savoir Hans-Joachim Watzke, le chef de la direction de l'équipe.



Juventus 3 Barcelone 0



Paulo Dybala a signé un doublé et Juventus a bien entamé les quarts de finale, s'imposant 3-0 devant Barcelone.



Dybala, acclamé par une foule debout à sa sortie, à neuf minutes de la fin du temps régulier, a marqué à la septième et la 22e minutes.



Giorgio Chiellini a mis la touche finale à la 55e minute.



Le deuxième match sera présenté le 19 avril au Camp Nou. Juventus devra se méfier car en huitièmes de finale, Barcelone a écrasé le PSG 6-1 en match retour, effaçant un retard de 0-4.



Juventus a été agressif sans tarder, Gonzalo Higuain passant près de marquer d'une tête à la troisième minute, sur un coup franc de Miralem Pjanic. Le gardien Marc-Andre ter Stegen a partiellement stoppé le ballon, avant de le maîtriser.



Ce n'était que partie remise. Quatre minutes plus tard, Dybala a converti un centre de Juan Cuadrado, envoyant le ballon dans le coin inférieur gauche.



Lionel Messi a été discret mais il a fait un bon lob vers Andres Iniesta, qui a été frustré par le gardien Gianluigi Buffon, près du poteau droit.



Dybale a doublé le coussin italien peu après, suite à un centre de Mario Mandzukic. Chiellini a complété avec une tête.



Barcelone semblait avoir marqué à la 30e minute. Messi a fait mouche, mais Luis Suarez était hors jeu.