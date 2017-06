Un Grand Prix qui fait du bien

Vous le savez sans doute, le vent a soufflé très fort toute la journée au circuit Gilles-Villeneuve. Ce vent a cependant amené avec lui du changement : on l'a senti tout au long du week-end. Depuis que Bernie Ecclestone est parti, l'air est redevenu respirable en Formule 1.

Les entrevues devant les tribunes, Fernando Alonso qui se mêle aux spectateurs après son abandon, la remise du casque de Senna à Hamilton devant les tribunes du virage portant le nom du regretté pilote brésilien… De tels moments festifs, en communion avec le public, auraient été impensables du temps de Bernie. Pour lui, les spectateurs étaient un mal nécessaire…

Les choses changent avec les nouveaux propriétaires de la F1 et c’est palpable partout. Bernie parti, la F1 n’est plus un régime totalitaire, un État dans l’État. Et c’est très bien ainsi.

Autre élément rafraîchissant, l’attitude de Lewis Hamilton, qu’on a senti heureux comme un poisson dans l’eau tout le week-end. Lors des qualifications, il a été tout simplement transcendant : son tour rapide valait, à lui seul, le prix d’entrée. Le pilote Mercedes est au sommet de son art et les amateurs de F1 sont privilégiés de le voir, comme l’ont été ceux qui ont vu Fangio, Clark, Stewart ou Senna.

Vous savez déjà tout de la victoire de Hamilton mais retenons quand même les chiffres, car ils sont éloquents : 3,6 et 56. Troisième victoire d’affilée au circuit Gilles-Villeneuve, pour un total de 6, ce qui le place deuxième derrière le recordman Michael Schumacher, qui en compte une de plus. C’était aussi une 56e victoire en carrière pour le Britannique, ce qui le place au second rang de tous les temps – encore une fois derrière Schumi. Et n’oublions sa 65e pole position, qui lui a permis de rejoindre son idole, Ayrton Senna, au deuxième rang, derrière vous-savez-qui.

Stroll libéré

À sa première présence au circuit qui ne portait pas encore son nom, Gilles Villeneuve avait gagné le Grand Prix du Canada. Son fils, Jacques, a gagné ici en Formule Atlantique pour ensuite monter sur le podium (2e) lors de sa première saison de F1. Lance Stroll, lui, a marqué les premiers points de sa jeune carrière au circuit Gilles-Villeneuve. À son septième départ en F1. Ce Grand Prix lui a fait du bien, lui aussi.

Dire que le jeune homme était soulagé est l’euphémisme de l’année : plusieurs tonnes de pression viennent de s’enlever de ses jeunes épaules. En disputant une course sans faute, en évitant les incidents qui ont parsemé la course, en effectuant quelques dépassements et en récolant ses deux premiers points, le Montréalais a brisé une barrière psychologique. Les choses ne pourront qu’aller en s’améliorant, surtout pour la portion européenne de la saison, sur des circuits qu’il connaît déjà.

Voilà qui s’annonce, ma foi, fort intéressant.