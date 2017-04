Un défenseur de la KHL bientôt avec le Canadien?

(98,5 Sports) - Le Canadien serait sur le point d'embaucher un défenseur de la KHL.

L'informateur et recruteur letton Aivis Kalnins, l'une des bonnes sources pour les nouvelles en provenance de la Russie et de l'Europe, rapporte que le Tricolore en serait venu à une entente avec le Tchèque Jakub Jerabek.

