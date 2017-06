Un circuit de trois points permet au Texas de soutirer un gain en 11 manches

WASHINGTON — Robinson Chirinos a claqué un circuit de trois points en 11e et les Rangers du Texas ont défait les Nationals de Washington 6-3, samedi. Frappée contre Shawn Kelley (3-2), la longue balle est survenue après un double de Joey Gallo et un but sur balles intentionnel concédé à Nomar Mazara.



Keone Kela (3-1) a lancé en 10e et en 11e pour les visiteurs.



Adam Lind a donné les devants 3-1 aux Nationals en sixième, avec un circuit de deux points.



Le Texas a toutefois créé l'impasse en neuvième. Shin-Soo Choo a corsé les choses avec un circuit en solo et Mazara a nivelé le score avec un double, après un simple et un but volé d'Elvis Andrus.



Bryce Howard s'est distingué en épinglant le coureur suppléant Pete Kozma au marbre en neuvième, préservant ainsi l'impasse.



Mets 6 Braves 1 (1er match)



Yoenis Cespedes a frappé un grand chelem à son retour au jeu et les Mets de New York ont bien entamé un programme double, l'emportant 6-1 aux dépens des Braves d'Atlanta.



Cespedes vient de passer un mois et demi à l'écart, résultat d'une élongation à l'arrière de la cuisse gauche.



Il a cogné son septième circuit de la saison en neuvième, contre Luke Jackson.



Robert Gsellman (5-3) a espacé deux simples et un double en six manches et deux tiers, signant la victoire dans un troisième départ d'affilée. Il a disposé de quatre frappeurs sur des prises.



Addison Reed a inscrit un 10e sauvetage.



Brandon Phillips a frappé un circuit dans une cause perdante.



Sean Newcomb (0-1) a subi le revers malgré une première sortie très honorable dans les majeures. Il a permis un point non mérité et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, retirant sept frappeurs au bâton. Le gaucher de 23 ans a concédé deux buts sur balles.



Mets 8 Braves 1 (2e match)



Steven Matz a livré une performance impressionnante durant sept manches lors de son premier départ cette saison, Jay Bruce a frappé un circuit de trois points et les Mets de New York ont défait les Braves d'Atlanta 8-1, balayant leur programme double.



Matz (1-0), qui prenait part à un match des Majeures pour la première fois depuis le 14 août, a alloué cinq coups sûrs, un point et un but sur balles. Le gaucher a retiré deux frappeurs sur des prises et a réduit les Braves au silence jusqu'en septième.



Matz a subi une intervention chirurgicale en octobre dernier afin de retirer un bec osseux de son coude gauche et a débuté la saison parmi les blessés puisqu'il souffrait toujours d'inflammation. Il n'a toutefois pas semblé rouillé, jouant de façon remarquable durant les cinq premières manches avant de se sortir d'ennuis en sixième en forçant Matt Kemp à frapper un ballon alors que deux coureurs se trouvaient sur les sentiers.



Les Mets ont pris les devants 3-0 en cinquième grâce au 16e circuit de Bruce cette saison. T.J. Rivera a ajouté un circuit de deux points en huitième et Juan Lagares a frappé un simple de deux points en neuvième.



Également à son premier départ en 2017, Matt Wilser (0-1) a accordé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.



Phillies 0 Cardinals 7



Carlos Martinez a réussi 11 retraits sur des prises lors d'un blanchissage et les Cardinals de St. Louis ont défait les Phillies de Philadelphie 7-0.



Jedd Gyorki a produit trois points pour les Cardinals, qui ont signé une deuxième victoire d'affilée face aux Phillies après avoir connu une séquence de sept revers.



Martinez (5-5) a accordé quatre coups sûrs et un but sur balles lors de son premier match complet en carrière.



Les Cardinals ont inscrit quatre points en quatrième manche, égalant un sommet d'équipe en 2017 pour leur manche la plus productive.



Gyorko a lancé le bal avec un double de deux points après un but sur balles à Dexter Fowler et un double de Stephen Piscotty. Gyorko a croisé le marbre sur une feinte irrégulière de Nick Pivetta. Eric Fryer a creusé l'écart à 4-0 à l'aide d'un simple d'un point.



Pivetta (1-3), qui effectuait un sixième départ en carrière, a accordé quatre points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.



Rockies 9 Cubs 1



Mark Reynolds et Charlie Blackmon ont tous les deux cogné un circuit, Jeff Hoffman a muselé ses adversaires jusqu'en septième manche et les Rockies du Colorado ont signé un septième gain consécutif en défaisant les Cubs de Chicago 9-1.



Il s'agissait d'une quatrième défaite d'affilée pour les Cubs. Les champions en titre présentent un dossier de 30-31.



Reynolds a frappé quatre coups sûrs, dont son 17e circuit de la saison, et Nolan Arenado a claqué un double de trois points, permettant aux Rockies d'inscrire cinq points en neuvième. Les Rockies, qui possèdent la meilleure fiche de la Ligue nationale, ont remporté 24 de leurs 34 duels sur la route.



Hoffman (4-0), l'une des quatre recrues au sein de la rotation des lanceurs, a alloué un point et quatre coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail. Quatre releveurs se sont succédé sans accorder de point aux Cubs jusqu'à la fin de la rencontre.



Le partant des locaux, Eddie Butler (3-2), a lancé pendant cinq manches au cours desquelles il a accordé trois points et six coups sûrs lors de son premier départ face à son ancienne équipe.



Twins 3 Giants 2



Brian Dozier et Kennys Vargas ont cogné des longues balles, propulsant les Twins du Minnesota vers une victoire de 3-2 face aux Giants de San Francisco.



Jose Berrios (5-1) a retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers. Il a accordé deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles.



Brandon Kintzler a été parfait en neuvième et a enregistré un 17e sauvetage en 18 occasions cette saison.



Brandon Belt a frappé un circuit en solo en première manche pour donner les devants aux Giants. La balle a quitté le stade au champ droit pour aboutir dans McCovey Cove.



Jeff Samardzija (2-8) a concédé trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches.



Marlins 6 Pirates 7



Jordy Mercer a créé l'égalité à l'aide d'un triple de deux points en septième manche, John Jaso lui a permis d'inscrire le point gagnant en suivant avec un double et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Marlins de Miami 7-6.



Mercer et Jaso ont fait des dégâts aux dépens de David Phelps (2-3).



Andrew McCutchen, Elias Diaz et Josh Bell ont frappé trois coups sûrs chacun pour les Pirates, qui ont laissé des coureurs en position de marquer lors de cinq manches consécutives avant de finalement prendre les devants.



L'étoile des Marlins Giancarlo Stanton a été atteint au poignet par un tir en première manche et il a quitté la rencontre. L'équipe a indiqué qu'un examen aux rayons X s'était révélé négatif. Son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.



La victoire est allée au dossier de Daniel Hudson (1-2), qui a blanchi les Marlins en début de septième manche. Felipe Rivero a provoqué les quatre derniers retraits pour enregistrer un premier sauvetage.



Royals 12 Padres 6



Lorenzo Cain a frappé deux circuits, dont un grand chelem qui a couronné une huitième manche de neuf points, et les Royals de Kansas City ont battu les Padres de San Diego 12-6.



Les Royals tiraient de l'arrière 5-3 en huitième avant que Cain frappe un simple à l'avant-champ pour démarrer le bal. Eric Hosmer et Salvador Perez ont enchaîné en claquant deux circuits aux dépens de Brad Hand (1-4) pour permettre aux leurs de prendre les devants.



Le deuxième grand chelem de Cain en carrière est survenu face au lanceur Jose Valdez. Les lanceurs des Padres n'avaient obtenu qu'un seul retrait dans la manche avant que les Royals croisent le marbre à neuf reprises.



Cain a également cogné un circuit en solo en sixième. Perez a frappé son 100e circuit en carrière — il a frappé un circuit lors de ses trois dernières rencontres au Petco Park, dont un lors du match des étoiles en juillet dernier.



Le releveur Travis Wood (1-2) a récolté la victoire chez les Royals.