«Un but, c'est un but» - Radulov

(98,5 Sports) - Quand il joue, Alexander Radulov y met tout son coeur. Pas d'ambiguïté avec lui. Et il a la même approche quand il répond aux questions des journalistes.

Quand ces derniers lui ont fait remarquer que tous les trios du Canadien avaient été productifs lors la victoire de 5-1 contre les Flames de Calgary, ça réponse a été particulière.

« Ça n’a pas d’importance. Le but, c’est de remporter des matchs de hockey. Certains soirs, nous avons droit à la production de certains trios. Il faut continuer comme ça. »

On a aussi souligné la qualité de ses buts et ceux de ses coéquipiers. Le tir du revers de Radulov dans la partie supérieure du filet pour son deuxième de la soirée était de toute beauté.

« Vous savez, les buts, ils ne sourient pas... Un but, c’est un but. Parfois, ce sont de sales buts. Parfois, tu as droit à un rebond chanceux. Parfois, ce sont de jolis buts. Mais ils comptent tous pareils. »

Pour sa part, Andrew Shaw a réagi quand il a inscrit son septième but de la campagne. Un but qui a semblé le libérer après quelques matchs où il a laissé paraître sa frustration.

« Je suis un type émotif, a noté Shaw. Vous commencez à me connaître, sinon, c'est que vous ne regardez pas les matchs... Ce fut une superbe passe d'Andrighetto. »

Price perd le jeu blanc

Solide pendant tout le match, Carey Price se dirigeait vers son troisième blanchissage de la saison et le 39e de sa carrière après avoir bloqué les 30 premiers tirs des rivaux. Mais Sam Bennett est venu gâcher le moment en déjouant le gardien du Canadien alors qu'il restait 1,1 seconde au cadran, pendant une pénalité mineure... à Radulov.

« On ne peut pas arrêter de jouer à la fin. J'ai écopé une mauvaise punition et ça nous a coûté un but avec une seconde à jouer. Il a été là pour nous ce soir et il méritait un blanchissage. Je vais travailler sur cet aspect et m'assurer que ça ne se répète pas », a déclaré Radulov.



Satisfait de la performance de ses joueurs, Michel Therrien était aussi déçu que Price n'ait pas pu signer ce blanchissage.



« Il le méritait, a tranché l'entraîneur-chef du Canadien. Pour moi, ce n'est pas une bonne pénalité. C'est le petit côté décevant de ce match. »



Toutefois, le principal intéressé semblait beaucoup moins ennuyé que Radulov et Therrien.



« Au bout du compte, ça n'a pas vraiment d'importance. Je n'ai jamais été très porté sur les statistiques. Nous avions davantage besoin de la victoire », a réagi Price, qui a obtenu une passe sur le but de Daniel Carr en troisième période.

« Je dirais que nous avons eu de chances de qualité, et on a su profiter de ces chances, a renchéri Michel Therrien. Ce fut une belle victoire d'équipe et les unités spéciales ont fait le travail. Le fait d'écouler le 5-contre-3 a été un point tournant dans le match ».

