Un 7e titre canadien pour Virtue et Moir

OTTAWA - Tessa Virtue et Scott Moir ont décroché un septième titre canadien, samedi, après une pause de deux ans.

Les médaillés d'or ont inscrit 203,15 points - le meilleur score de l'histoire des Championnats canadiens - et reçu une ovation de la part des spectateurs présents au TD Place Arena.

Kaetlyn Osmond, une jeune femme de 21 ans originaire de Marystown, à T.-N.-L., a décroché l'or chez les dames en dépit de deux chutes.



Virtue et Moir s'étaient retirés de la compétition après avoir obtenu la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sotchi, mais ils ont effectué un retour remarqué et n'ont toujours pas perdu une seule épreuve jusqu'ici cette saison.



Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont grimpé sur la deuxième marche du podium en vertu d'un score de 192,73 points, tandis que Piper Gilles et Paul Poirier étaient troisièmes avec 189,68. Ils ont ainsi obtenu leur laissez-passer au sein de l'équipe canadienne pour les Championnats du monde qui seront présentés en mars à Helsinki, en Finlande.



Le Canada a trois laissez-passer pour les épreuves en danse et en couple aux Mondiaux, mais seulement deux dans les épreuves individuelles masculine et féminine.



Osmond, qui a chuté sur un triple boucle piqué et un triple saut, a amassé 219,66 points, en route vers la conquête de son troisième titre canadien chez les seniors.



Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, a terminé deuxième avec 211,09 points, tandis que la championne de l'an dernier, Alaine Chartrand, de Prescott, en Ontario, a obtenu le bronze avec un score de 182,07 points — en dépit d'une élongation à la cheville droite qu'elle a subie à l'entraînement plus tôt cette semaine.