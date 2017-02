Un 5e but qui donne des ailes... (galerie photos)

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement CH vs Coyotes en Arizona (3:52) Publié le vendredi 10 février 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Le but en prolongation, le 5e du CH rassurera ceux qui voyaient le Canadien s'embourber dans une disette interminable. Il faut dire que les partisans ont bien en mémoire la dégringolade de l'an dernier.

Voici les cinq moments marquants du match disputé jeudi soir entre le Canadien de Montréal et les Coyotes de l'Arizona au Gila River Arena.



1. Après avoir été blanchi pendant plus de 138 minutes de jeu, le Canadien a finalement trouvé le fond du filet dès la première minute de jeu, Max Pacioretty a accepté une belle passe de Phillip Danault avant de tromper la vigilance de Mike Smith. Il s'agissait d'un 200e but dans la LNH pour le capitaine du Tricolore.



2. Les rappelés ont fait sentir leur présence. Tout juste rappelés des IceCaps de Saint-Jean, mercredi, Michael McCarron et Daniel Carr ont fait sentir leur présence au premier vingt. Carr a été à l'origine du deuxième but du Canadien en poussant le disque en direction de McCarron.



3. Même s'il a alloué deux buts en première période, Mike Smith a gardé le fort devant le filet des Coyotes. Après avoir réalisé un superbe arrêt de la mitaine aux dépens d'Alex Radulov, lors d'un trois contre un dans les dernières minutes du premier engagement, Smith a eu l'aide de sa barre transversale lorsque Paul Byron s'est échappé devant lui.



4. Les problèmes de Carey Price ont favorisé le retour des Coyotes. L'indiscipline du CH n'a pas nui, non plus. Alors que le Canadien venait tout juste d'écouler une pénalité à Andrew Shaw, Danault s'est dirigé au cachot pour avoir retardé la partie. Si Christian Dvorak a battu Price d'un bon tir dans la lucarne, le gardien du Tricolore a cherché le disque sur celui de Tie Domi et sur celui d'Alex Goligoski.

5. Au coeur de plusieurs discussions lors des derniers jours, Alex Galchenyuk a trouvé le bon moment pour sortir de sa torpeur et marquer le but décisif en prolongation. Il s'agissait de son 12e but de la campagne et son premier depuis le 20 janvier.