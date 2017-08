Un 1000e coup sûr à 26 ans

ANAHEIM, Californie - Mike Trout a célébré ses 26 ans, lundi soir, avec son 1000e coup sûr en carrière et il a également cogné un circuit.

Le joueur des Angels de Los Angeles, sacré deux fois joueur par exellence de la Ligue américaine, a franchi une étape importante lorsqu'il a réussi un double le long de la ligne du champ gauche à la quatrième manche contre Dylan Bundy des Orioles de Baltimore.



Trout a ensuite claqué son 23e circuit de la saison à la sixième manche. Il a frappé la longue balle le jour de son anniversaire pour la quatrième fois en six ans de carrière. Il l'avait déjà fait en 2012, 2013 et 2015.



Trout a rejoint Mel Ott, Jimmie Foxx et Mickey Mantle parmi les seuls joueurs à avoir totalisé 1000 coups sûrs, 500 points produits et 500 buts sur balles dès la saison de leurs 25 ans. Trout était déjà le seul joueur à avoir obtenu 150 circuits, 400 coups sûrs de plus d'un but et 150 buts volés avant son 26e anniversaire.



Il devient le 11e joueur à obtenir 1000 coups sûrs dans l'uniforme des Angels.



La foule lui a chanté «Joyeux anniversaire» au début de la manche. Les partisans lui ont réservé une ovation debout après son 1000e coup sûr.