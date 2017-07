Tyler Johnson: 35 millions $ pour 7 ans

TAMPA BAY, Floride - Le Lightning de Tampa Bay a octroyé un contrat de sept ans, d'une valeur globale de 35 millions $, à l'attaquant Tyler Johnson.

Le vice-président et directeur général du Lightning, Steve Yzerman, en a fait l'annonce dans un communiqué en début de soirée lundi.

Âgé de 26 ans, Johnson a participé à 66 matchs avec le Lightning la saison dernière, amassant 45 points, dont 19 buts. Il a terminé à égalité au troisième rang chez le Lightning au chapitre des buts, et en cinquième place au chapitre des points.



Il s'est également classé troisième chez le Lightning avec six buts en avantage numérique et ses trois buts gagnants lui ont permis de terminer à égalité au cinquième échelon parmi les joueurs de la formation floridienne.



Via son compte Instagram, Johnson s'est dit absolument emballé de demeurer associé au Lightning pendant les sept prochaines saisons.



Natif de Spokane, dans l'État de Washington, Johnson a participé à 308 matchs dans la LNH, tous avec le Lightning, récoltant 89 buts et 211 points.



Il a aussi pris part à 47 rencontres des séries éliminatoires et accumulé 42 points, dont 21 buts.



Lors des éliminatoires de 2015, il avait dominé la LNH avec 13 buts et terminé à égalité au premier rang avec Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, avec une récolte de 23 points.



Johnson s'est joint au Lightning à titre de joueur autonome le 7 mars 2011.