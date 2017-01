Troisième podium consécutif pour Alex Harvey (Vidéo)

ULRICEHAMN, Suède - Le Canada a obtenu le bronze au relais 4 x 7,5 km à la Coupe du monde de ski de fond, dimanche, au lendemain de la victoire d'Alex Harvey au 15 km style libre.

La Norvège s'est imposée en 1:06;47,5, une demi-seconde devant la Suède, gagnante d'un photo-finish devant le Canada.



L'unifolié était représenté par Harvey, Len Valjas, Devon Kershaw et Knute Johnsgaard. Âgé de 24 ans, ce dernier en est à sa première saison à la Coupe du monde.



«Toute l'équipe pleurait ! Tout le monde était très émotif, a raconté Harvey, au sujet de cette troisième place. C'est incroyable et un peu inespéré pour nous.»



Le Canada compte deux podiums masculins au sprint par équipe, mais n'avait jamais encore terminé parmi le top-3 à un relais sur une plus longue distance.



«Il y a plusieurs fois où nous croyions en nos chances, particulièrement à Vancouver où nous étions prétendants au podium, a dit Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges. Pour toutes sortes de raisons, nous n'avions jamais été capables d'aligner une équipe où les quatre pouvaient connaître une bonne journée en même temps.»



«C'était serré jusqu'à la fin. Nous aurions pu finir premiers ou huitièmes, a t-il poursuivi. Len, avec son instinct de sprinter, s'est bien positionné en deuxième moitié du parcours et il est resté en avant. Là, nous commencions à être confiants que nous pouvions monter sur le podium.»



Kershaw a souligné le caractère collectif de ce bronze.



«C'est super de remporter des courses individuelles, mais d'atteindre le podium avec ses compatriotes est la plus belle sensation au monde, a dit l'Ontarien. Le relais est la seule façon de montrer notre profondeur. Nous avons un budget limité en ce moment, surtout en se comparant aux autres équipes. Ce n'est pas un contexte facile, mais nous continuons d'avoir de tels résultats. Ça démontre le dur labeur de tout notre personnel, et j'en suis extrêmement fier.»



Le Canada se porte bien à l'approche des Mondiaux du mois prochain, en incluant aussi la victoire au sprint en équipe, la semaine dernière.



Les fondeurs seront de retour à la compétition la fin de semaine prochaine à la Coupe du monde de Falun, en Suède.



L'équipe masculine norvégienne a toujours accédé au podium en relais depuis une quatrième place aux Jeux de Sotchi, il y a près de trois ans.