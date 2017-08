Triple jeu et manche de 8 points pour les Red Sox (vidéo)

BOSTON - Xander Bogaerts a frappé trois coups sûrs, Hanley Ramirez, Sandy Leon et Jackie Bradley ont produit deux points et les Red Sox de Boston ont écrasé les Cardinals de St. Louis 10-4, mardi.

Les Red Sox ont ouvert les valves en cinquième manche, lorsqu'ils ont cogné huit coups sûrs et qu'ils ont marqué huit points contre le partant des Cardinals, Mike Leake, et le releveur Matt Bowman. Cette poussée offensive est survenue une manche après que les hommes de John Farrell eurent réussi leur premier triple jeu en six ans.

Triple jeu... facile!

Les Red Sox ont gagné 11 de leurs 13 dernières parties et ils trônent au sommet de la section Est de la Ligue américaine.



Rick Porcello (7-14) a été en mesure de lancer sans se préoccuper du soutien offensif, accordant trois points et huit coups sûrs en plus de sept manches au monticule. Il a remporté ses trois derniers départs après un mois sans ajouter un gain à sa fiche.



Leake (7-11) a été débité du revers et il n'a pas signé une victoire à ses quatre derniers départs. À ses trois dernières sorties, il a alloué 28 coups sûrs et 15 points en 15 manches et un tiers.



Mets 4 Yankees 5



À New York, Gary Sanchez a frappé son 21e circuit de la saison et les Yankees ont eu raison des Mets 5 à 4.



Sanchez a réussi une longue balle en solo en sixième, puis un ballon-sacrifice en huitième. Ce point a fait la différence, car en neuvième manche, Aroldis Chapman a permis un circuit de deux points d'Amed Rosario, avant d'inscrire un 16e sauvetage.



Jacoby Ellsbury a cogné un circuit de deux points. Sonny Gray (7-7) a bien fait, accordant deux points et cinq coups sûrs en six manches.



Dominic Smith a claqué un premier circuit pour les Mets qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matches. Jacob deGrom (13-6) a été victime de cinq points et neuf coups sûrs en sept manches et un tiers.

Indians 8 Twins 1



Carlos Santana a cogné deux des cinq circuits des Indians de Cleveland, qui ont facilement défait les Twins du Minnesota 8-1.



Santana, Jason Kipnis et Edwin Encarnacion ont claqué une longue balle en solo contre Bartolo Colon et les Indians ont remporté leurs cinq dernières parties, restant invaincus en huit matchs contre les Twins cette saison. Austin Jackson a ajouté un circuit de trois points pour les Indians, qui ont dominé les Twins 56-16 au chapitre des points au Target Field en 2017.



Danny Salazar (5-5) a lancé pendant sept manches, ne permettant qu'un point et trois coups sûrs. Il a aussi retiré 10 frappeurs sur des prises. Salazar a montré une fiche de 2-0, une moyenne de points mérités de 1,39 et 46 retraits au bâton en 32 manches et un tiers depuis qu'il est revenu de la liste des blessés le 22 juillet.



Colon a accordé trois points et sept coups sûrs en cinq manches. Le droitier de 44 ans a donné quatre buts sur balles pour seulement une deuxième fois lors des quatre dernières saisons.



Tigers 4 Rangers 10



Joey Gallo et Mike Napoli ont frappé des circuits consécutifs contre Justin Verlander et les Rangers du Texas ont défait les Tigers de Detroit 10-4, mettant un terme à la série de trois victoires de l'ancien joueur le plus utile et gagnant du trophée Cy Young de l'Américaine.



Les Rangers venaient tout juste de prendre les devants 2-1 en quatrième manche quand Gallo a claqué une 34e longue balle cette saison. La balle a terminé son élan au deuxième balcon et elle a franchi une distance estimée de 459 pieds.



Napoli a suivi avec un 24e circuit cette saison et il a ajouté un simple de deux points lors d'une huitième manche de quatre points des Rangers.



Robinson Chirinos a lui aussi cogné une longue balle contre Verlander (8-8), qui a concédé cinq points en six manches malgré huit retraits sur des prises. Les partants des Tigers ont alloué 19 circuits et ils ont conservé une moyenne de points mérités de 7,94 à leurs 11 derniers matchs.