Trevor Bauer et Francisco Lindor permettent aux Indians de battre les Angels 2-1

CLEVELAND - Trevor Bauer a lancé pendant huit manches, Francisco Lindor a claqué un simple qui a brisé l'égalité en septième et les Indians de Cleveland ont savouré une septième victoire d'affilée en disposant des Angels de Los Angeles 2-1, jeudi.

Les Indians connaissent leur plus longue série de succès de la saison et sont 10 matchs au-dessus de la barre de ,500. Ils ont complété leur séjour à domicile avec une fiche de 7-0.



Bauer (9-8) présente un dossier de 4-0 en cinq départs en carrière contre les Angels. Il a retiré six frappeurs sur des prises et a accordé sept coups sûrs. Cody Allen a lancé en neuvième pour obtenir son 18e sauvetage de la campagne. JC Ramirez (9-9) a encaissé la défaite.



Bauer s'est sorti d'un bourbier qui a commencé en septième alors qu'il y avait deux coureurs en position de marquer et aucun retrait au tableau. Le simple de Lindor après deux retraits aux dépens de Ramirez a poussé Brandon Guyer au marbre.



Guyer, qui avait soutiré un but sur balles en début de manche, a atteint le deuxième coussin sur un ballon sacrifice en septième. Après que le frappeur suppléant Austin Jackson eut obtenu une passe gratuite, Bradley Zimmer a fendu l'air, puis Lindor a expédié l'offrande de Ramirez dans la droite pour donner les devants aux siens.