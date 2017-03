«Toutes les pièces tombent en place» - Price

Carey Price.

(98,5 Sports) - Claude Julien n'est pas le seul à percevoir un changement d'attitude chez les Canadiens.

Qui est mieux placé que Carey Price qui voit ses coéquipiers travailler soir après soir et offrir de belles performances depuis l’arrivée de Julien derrière le banc des Canadiens.

«Toutes les pièces tombent en place, a déclaré Price. Chacun se trouve confortable dans la chaise qu’il occupe et les choses s’annoncent bien pour le reste de la saison. Le fait que l’on court moins après la rondelle est une bonne recette et le plus rapidement que l’on passe à l’attaque est une bonne chose.»

Il n’y a pas que l’arrivée de Julien qui a apporté un changement d’attitude dans l’équipe, la venue de nouveaux joueurs a semblé insuffler une nouvelle ambiance.

L’acquisition de Jordie Benn entre autres est très appréciée.

«Il est solide, il est gros, il joue plusieurs minutes, il a une bonne vision, il bouge bien la rondelle, il patine bien, il bloque des tirs, ce qui est toujours bon pour un gardien, a lancé Price en souriant. C’est un autre gros joueur que nos adversaires doivent battre dans les coins. Nous allons l’aimer contre les Canucks.»

Bien que Julien ait confirmé que Price sera le gardien partant contre les Canucks de Vancouver, il n’a pas voulu s’aventurer pour les rencontres à Calgary et à Edmonton.

Price, qui a été nommé la troisième étoile de la semaine dans la LNH, est toujours enchanté quand il retourne jouer dans sa province natale.

«C’est toujours plaisant de revoir les montages», a déclaré Price qui est né à Anahim Lake en Colombie-Britannique.