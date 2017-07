Tour de France: Froome récupère le maillot jaune

RODEZ, France - Largué dans les 500 derniers mètres de la 14e étape du Tour de France, remportée par l'Australien Michael Matthews, l'Italien Fabio Aru a perdu le maillot jaune du leader au profit du Britannique Chris Froome samedi.

Aru a perdu du terrain face aux leaders lors de la dernière ascension de la côte de Saint-Pierre dans la commune de Rodez, et il a franchi la ligne d'arrivée 25 secondes derrière Matthews.



Pendant ce temps, Froome, qui accusait un recul de six secondes sur Aru au départ de l'étape à Blagnac, était bien posté à l'avant du peloton et n'a eu aucune difficulté à négocier la dernière ascension.



Froome a terminé dans la roue de Matthews et il détient une avance de 18 secondes sur Aru au classement général.



«Il s'agit d'une agréable surprise aujourd'hui, a déclaré Froome, qui avait perdu son maillot jaune dans les Pyrénées après avoir connu une difficile journée lors de l'étape menant les participants vers la station de ski de Peyragudes.



«Je dois remercier mes coéquipiers qui ont couru à l'avant du peloton pendant les dix derniers kilomètres. Dans la dernière ascension, nous avons fait une grande différence par rapport aux autres favoris. À ce Tour, chaque seconde compte.»



Le Français Romain Bardet a terminé la course à cinq secondes du vainqueur et au passage, il a perdu quatre secondes dans la lutte au maillot jaune. Son retard sur Froome est de 23 secondes.



Quant à Matthews, il a dit s'être fixé l'objectif de remporter cette étape toute l'année et a confié s'être entraîné de façon spécifique pour attaquer la dernière ascension.



Il a par ailleurs dit s'être senti «incrédule» lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Il était tellement convaincu de sa victoire qu'il s'est redressé sur sa selle lors des derniers mètres.



«Je rêve de gagner de cette façon depuis que j'ai commencé à pratiquer le cyclisme, a-t-il noté. J'ai pu me redresser et savourer la victoire au Tour de France. Ce n'est pas tous les jours que ça se produit.»