Max Pacioretty a été impressionné par le but de Phillip Danault/PC

(98,5 Sports) - Dans le hockey moderne de la LNH, il est de plus en plus rare de voir un patineur prendre la rondelle dans son territoire et la transporter avec succès dans le filet adverse. Phillip Danault, des Canadiens, a réussi l'exploit, hier soir, à Winnipeg.

L'attaquant du Tricolore a inscrit deux buts dans le gain de 7-4.

Nos collègues de RDS avaient déjà répertorié dix autres séquences du genre.

