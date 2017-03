Tim Raines attend le feu vert du commissaire

On en parle en ondes : Retour sur le dossier du baseball majeur à Montréal. (4:29) Publié le jeudi 30 mars 2017 dans Le Québec maintenant Avec Jeremy Filosa

MONTRÉAL - Tim Raines se souvient de l'époque où les billets pour les matchs des Expos étaient autant courus que ceux du Canadien et il ne voit pas pourquoi le Baseball majeur ne reviendrait pas à Montréal.

L'ancien voltigeur des Expos, qui a été élu au sein du Temple de la renommée du baseball en janvier, espère voir les efforts du groupe souhaitant ramener le baseball à Montréal porter fruit.

«J'ai joué ici pendant 12 ans et le Stade olympique était un des stades les plus excitants pour jouer au baseball, a raconté Raines jeudi. Oui, nous faisions les choses de manière un peu différente, mais les partisans avaient du plaisir comme nulle part ailleurs.

«Peut-être qu'ils aiment un peu plus le hockey, mais ils adorent aussi le baseball.»

Raines sera honoré quand les Blue Jays de Toronto disputeront deux matchs préparatoires au Stade olympique pour une quatrième année d'affilée, cette fois contre les Pirates de Pittsburgh vendredi et samedi. Raines fera l'objet d'un hommage vendredi.

Celui qui est surnommé «Rock» a aussi reçu un accueil chaleureux des Montréalais quand il a effectué une mise en jeu protocolaire jeudi soir au Centre Bell, avant le match entre le Canadien et les Panthers de la Floride.

Tim Raines gets an ovation from the Bell Centre faithful. pic.twitter.com/kk6gVrj1GR — Marc Dumont (@MarcPDumont) March 30, 2017

Doué au bâton et redoutable sur les sentiers, Raines a été l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire des Expos entre 1979 et 1990, avant de s'exiler chez les White Sox de Chicago. Il n'a pas hésité à annoncer qu'il allait porter une casquette des Expos sur sa plaque à Cooperstown, là où il rejoindra ses anciens coéquipiers Andre Dawson et Gary Carter.

Il s'est dit encouragé par les nouvelles selon lesquelles le groupe de Stephen Bronfman serait prêt à agir si le Baseball majeur offrait une équipe d'expansion à Montréal ou acceptait le déménagement d'une équipe dans la métropole québécoise.

Raines soutient ne toujours pas comprendre pourquoi la ville avait perdu son équipe en 2004, quand elle a pris la direction de Washington pour devenir les Nationals.

«Montréal n'a pas besoin de se faire dire qu'elle est une ville de baseball, a affirmé Raines. Tout ce dont nous avons besoin est le feu vert du commissaire et j'espère que ça se produira bientôt.»

Les Blue Jays complètent leur calendrier préparatoire à Montréal pour une quatrième année de suite. Au cours des dernières années, environ 100 000 personnes ont assisté aux matchs du week-end, autant pour voir certains des meilleurs joueurs au monde pour une première fois en plus d'une décennie que pour prouver au Baseball majeur l'intérêt des amateurs québécois.