Super Bowl: l'incroyable manoir de Lady Gaga à Houston (photos)

(98,5 Sports) - Lady Gaga a pu se reposer dans un superbe manoir avant sa performance remarquable au spectacle de la mi-temps du 51e Super Bowl dimanche.

La chanteuse américaine a fait le plein d'énergie en louant une résidence de Houston, d'une superficie de 10 000 pi2, comprenant cinq chambres et autant de salles de bain.

Elle était idéalement située à 10 minutes de voiture du NRG Stadium, où le duel tant attendu entre les Falcons d'Atlanta et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre a eu lieu.

La propriété est également équipée d'un jacuzzi, d'un centre d'entraînement, d'un sauna, d'une salle de cinéma et d'un cellier.

La résidence est disponible à la location sur Airbnb. Les propriétaires demandent la somme de 10 000 $US la nuit (13 450 $CAN) pour un séjour d'une semaine minimum.

Lady Gaga, de son côté, n'a rien déboursé puisqu'elle a été invitée par Airbnb.

La chanteuse n'a pas non plus reçu de cachet pour son spectacle - plus de 100 millions de personnes l'ont regardé à travers la planète -, mais toutes ses dépenses ont été payées par la NFL.

Avec Business Insider