Subban a permis à Rinne de passer à autre chose après «être passé si près»

(98,5 Sports) - Sur la tribune des joueurs au playerstribune.com, le gardien des Predators de Nashville, Pekka Rinne, n'aurait pu mieux résumer l'état d'esprit d'un finaliste de la Coupe Stanley.

Ses écrits nous amènent dans vestiaire, celui des perdants, auprès de joueurs qui viennent tous de passer si près de réaliser leur rêve de remporter le titre le plus convoité du monde du hockey, toutes nationalités confondues.

«Je me sentais comme si je voulais continuer à jouer tout l'été, je crois qu'on se sentait tous comme ça», a dit Rinne, expliquant le vide qu'il a ressenti en rangeant ses jambières une dernière fois en fermeture de rideau de la saison.

«Je me déplaçais et je me sentais tellement lourd et si fatigué. Je ne pouvais pleurer, j'étais trop fatigué pour le faire.»

Le discours de P.K.

Dans son article sur theplayerstribune.com, Rinne mentionne que c'est d'abord le vétéran Mike Fisher qui s'est adressé aux joueurs après l'élimination des Predators.

«Ensuite, P.K. a pris la parole et bien sûr, il a été brillant, du pur P.K. en fait. Il a exprimé comment ce fut plaisant et combien il était heureux d'être ici. Et la confiance qu'on devrait afficher en rechaussant les patins la saison prochaine».

Subban a touché une corde sensible chez son coéquipier qui a passé le restant de cette soirée à se remémorer son parcours depuis son arrivée à Nashville.

«C'était un excellent discours, mais au début je n'étais pas en mesure de me projeter dans la prochaine saison. Ça ne faisait pas de sens pour moi de penser à la prochaine campagne. J'ai décidé d'arrêter d'y penser», rapporte celui qui précisait ensuite avoir passé une nuit calme et reposante.