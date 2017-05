Strome et les Otters fracassent des records en écrasant les Sea Dogs 12-5

WINDSOR, Ont. — Dylan Strome a établi un record avec une récolte de quatre buts et trois aides, Taylor Raddysh a fourni deux buts et quatre aides et les Otters d'Erie ont humilié les Sea Dogs de Saint-Jean en l'emportant 12-5, lundi, à la Coupe Memorial. Les sept points de Strome représentent un record lors d'une rencontre à la Coupe Memorial. Joe Contini (1976), Guy Rouleau (1986) et Mike Mathers (1992) partageaient l'ancienne marque de six points, que Raddysh a aussi égalée. Les 12 buts marqués par les Otters (2-0) représentent également un record.



≪(Strome) m'a mentionné sur le banc que nous avions égalé un record, a raconté Raddysh. C'était bien de le voir inscrire un septième point.≫



≪Nous avions du plaisir à jouer et tout fonctionnait pour nous, a noté Strome. C'est un tournoi regroupant les meilleures équipes et je ne sais pas quoi dire. Parfois vous connaissez une bonne soirée, parfois non. Ce soir, nous avons connu un bon match.≫



Darren Raddysh a ajouté deux buts et deux aides, Anthony Cirelli et Alex DeBrincat ont amassé un but et trois aides chacun, tandis que Kyle Maksimovich et Ivan Lodnia ont aussi touché la cible pour les champions de la Ligue de l'Ontario. Troy Timpano a repoussé 18 lancers.



Cedric Paré a réussi un doublé pour les Sea Dogs (0-2), tandis que Mathieu Joseph, Spencer Smallman et Julien Gauthier ont aussi marqué pour les champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Callum Booth a accordé cinq buts sur 14 tirs en seulement 16:27 de jeu avant de céder sa place à Alex D'Orio. Ce dernier a accordé sept buts sur 25 lancers.



Les Otters affronteront les Spitfires de Windsor (2-0) mercredi et le gagnant accédera à la finale, tandis que le perdant devra passer par la demi-finale.



≪Nous avons connu de bonnes séquences pendant la saison, mais c'est un gros match qui nous attend. Nous allons être prêts pour le match contre Windsor≫, a affirmé Taylor Raddysh.



Les Sea Dogs ont rendez-vous avec les Thunderbirds de Seattle (0-2) mardi et le gagnant participera à la demi-finale, tandis que le perdant sera éliminé.



≪Nous avons un match sans lendemain qui nous attend, a rappelé l'entraîneur des Sea Dogs Danny Flynn. Je pense que nous avons été surpris par leur niveau de jeu. Nous étions sur nos talons. Nous devons nous regrouper. Nous avons baissé les bras rapidement.≫



Les Sea Dogs ont écopé sept punitions mineures de suite permettant aux Otters de marquer quatre buts en deuxième période et un autre tôt en troisième période. Les Sea Dogs ont aussi perdu les services du défenseur Jakob Zboril, qui a été expulsé tard en deuxième période.



≪À la place de travailler plus fort, nous avons commencé à accumuler des punitions, ce qui n'a pas aidé≫, a admis le défenseur des Sea Dogs Thomas Chabot.



≪Il n'y a rien d'autre à dire. Ils nous ont donné une leçon de hockey.≫