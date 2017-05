Stroll n'a jamais pu résoudre l'énigme du GP d'Espagne

MONTMELO, Espagne - Lance Stroll n'a jamais pu résoudre l'énigme que représentait le circuit de Catalunya, dimanche, et il a dû se contenter de la 16e place au Grand Prix de Formule 1 d'Espagne.

Le Québécois a pris le dernier rang parmi les pilotes qui ont pu franchir le fil d'arrivée, mais il peut se consoler en se disant qu'il a complété une deuxième course de suite. Stroll avait fini 11e au Grand Prix de Russie, il y a deux semaines.



«Ç'a été une fin de semaine difficile, a résumé Stroll, quelques minutes après la conclusion de l'épreuve. Je n'étais pas rapide et je ne me sentais pas confortable dans la voiture.»



Néanmoins, le directeur de la haute performance chez Williams, Paddy Lowe, s'est dit satisfait des efforts déployés en piste par son protégé.



«(Lance) a terminé la course sans incident, et il a été en mesure d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion des pneus et de la course», a-t-il noté.



Tout au long du week-end, Stroll a dû composer avec le vent puissant qui balayait le circuit catalan et des problèmes d'adhérence. Le Canadien peut toutefois se consoler, car il n'a pas été le seul à avoir des maux de tête avec les conditions de piste ce week-end.



La veille en qualifications, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel avaient souligné que les bourrasques, en dépit du ciel ensoleillé et de la chaleur, avaient constitué un défi de taille. Hamilton avait même mentionné qu'un virage devait être négocié de manière complètement différente, tout dépendant du vent.



«Je ne comprends pas, mais nous ne pouvions pas tirer le maximum de la voiture avec les pneus», a déclaré Stroll.



Stroll avait adopté une stratégie de deux arrêts aux puits. Après être entré à son tour aux puits au 13e tour pour chausser des gommes tendres, Stroll est retourné en piste en 15e place. Il y est demeuré jusqu'à son deuxième arrêt au 39e tour, pour adopter cette fois-ci les gommes médiums.



«J'ai connu un bon départ et ensuite, en gommes tendres, je me sentais bien, a d'abord évoqué le principal intéressé. Mais les gommes médiums... c'était un désastre complètement. Je n'avais aucun rythme, alors j'ai juste commencé à perdre des positions.»



Le pilote originaire de Mont-Tremblant est retourné en piste en 13e place, avant de brièvement grimper au 12e rang à la suite de l'abandon du pilote Mercedes Valtteri Bottas. Stroll n'a toutefois pu garder le rythme et a été dépassé successivement en fin de course par Marcus Ericsson (Sauber), Fernando Alonso (McLaren), Felipe Massa (Williams) et même Jolyon Palmer (Renault).



«Je me suis battu quelques tours avec (Daniel) Ricciardo, puis ensuite avec (Marcus) Ericsson, mais de manière générale, je n'avais pas assez de vitesse, a-t-il répété. De toute façon, c'était impossible que je marque des points de classement aujourd'hui.»



Stroll avait pourtant connu un début de course encourageant. Il est demeuré bien en retrait derrière le peloton au départ, une stratégie qui lui a permis d'éviter les nombreux accrochages qui se sont produits devant.



Le pilote Ferrari Kimi Raikkonen et celui de Red Bull Max Verstappen ont notamment été contraints à l'abandon après être entrés en contact dans le premier virage, alors que son coéquipier Massa a été victime d'un accrochage avec Alonso. Massa a subi une crevaison au pneu avant droit et un bris d'aileron, et en conséquence il a dû entrer aux puits. Le Brésilien est ressorti derrière Stroll, et il a dû travailler d'arrache-pied afin de remonter au classement.



La recrue âgée de 18 ans devra donc patienter encore au moins une course avant d'inscrire ses premiers points en carrière en F1. Le Grand Prix de Monaco aura lieu dans deux semaines, soit le 28 mai.



«Ce sera une nouvelle piste pour moi, et je sais que Monaco n'est pas une piste facile, donc on va voir, a-t-il dit. Mais je crois qu'on devra améliorer la voiture, même si la configuration du circuit risque de provoquer d'autres problèmes que ceux qu'on a eus ici avec les gommes médiums. Ceci étant dit, j'ai vraiment hâte de rouler là-bas.»