Stroll envisage-t-il d'acheter l'écurie Force India?

La Formule 1 a beau observer sa trève estivale d'un mois, les rumeurs n'y font jamais relâche. La plus récente fait état d'un rapprochement entre l'homme d'affaires Lawrence Stroll et l'écurie Force India.

Selon le site spécialisé Italiaracing, le père du pilote Lance Stroll serait un candidat sérieux au rachat de Force India, dont les copropiétaires Vijay Mallya et Subrata Roy sont aux prises avec de sérieux problèmes judiciaires.



Lawrence Stroll est actuellement actionnaire de l'écurie Williams, pour laquelle pilote son fils. Mais le manque de compétitivité de Williams cette saison pourrait l'inciter à regarder du côté de Force India.



Force India occupe présentement le quatrième rang au championnat des constructeurs avec 101 points, 60 de plus que Williams. Le Français Esteban Ocon et le Mexicain Sergio Perez sont les deux titulaires actuels au sein de l'écurie.



Lance Stroll, âgé de 18 ans, en est à sa première saison en Formule 1 au volant d'une Williams après s'être joint à l'écurie britannique à titre de pilote de développement en 2016. Il a obtenu son premier podium en carrière en se classant au troisième rang du Grand Prix d'Azerbaïdjan, fin juin.



L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) mène actuellement le championnat des pilotes avec 202 points, 14 de plus que le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).



Le prochain Grand Prix sera présenté à Spa-Francorchamps, en Belgique, le 27 août.