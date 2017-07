Steve Pearce frappe un grand chelem pour donner la victoire aux Jays (vidéos)

TORONTO - Steve Pearce a cogné un grand chelem en neuvième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto d'effectuer une remontée spectaculaire et de défaire les Angels de Los Angeles 11-10, dimanche.

Les Blue Jays ont ainsi évité le balayage, une journée après que les Angels eurent réussi à combler un important déficit en neuvième pour l'emporter.



C'était la deuxième fois cette semaine que Pearce procurait la victoire aux siens en frappant un grand chelem en tant que dernier frappeur du match. Il avait permis aux Jays de l'emporter de la même façon jeudi face aux Athletics d'Oakland, lors d'une manche supplémentaire.



Les Jays tiraient de l'arrière 10-4 en amorçant la dernière manche. Kevin Pillar a entamé la remontée en claquant un circuit de deux points et Rob Refsnyder a frappé un double pour chasser le releveur des Angels Brooks Pounders. Ezequiel Carrera et Russell Martin ont par la suite frappé des simples face à Bud Norris pour réduire l'écart 10-7. Justin Smoak a été retiré sur un roulant et Kendrys Morales a obtenu un but sur balles pour mettre la table pour la frappe héroïque de Pearce.



Matt Dermody (1-0) a récolté la victoire du côté de la formation torontoise (49-56) après avoir lancé trois manches en relève sans accorder de point mérité.



Avant la rencontre, les Blue Jays ont annoncé que le vétéran Troy Tulowitzki souffrait d'une blessure au ligament de la cheville droite et qu'il aurait besoin de plus amples évaluations médicales.

Steve Pearce becomes just the 3rd player in @MLB history with 2 #walkoff grand slams in a season! ? pic.twitter.com/NpGMOGdP0X — Blue Jays (@BlueJays) 30 juillet 2017