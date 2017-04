Stamkos et Johnson ne joueront pas contre les Canadiens

(98,5 Sports) - Le Lightning de Tampa Bay va tout donner pour amasser les derniers points disponibles au calendrier de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH). Or, c'est sans les attaquants Steven Stamkos et Tyler Johnson qu'il affrontera les Canadiens de Montréal, ce soir, en Floride.

Avec 85 points au classement et six parties à jouer, le Lightning (38-29-9) est toujours dans la course aux séries dans l’association de l’Est, puisqu’ils ne sont qu’à trois points des Bruins de Boston. Cette dernière équipe détient la deuxième place du Quatrième as.

Malheureusement pour la formation floridienne, le capitaine Steven Stamkos et Tyler Johnson ne sauteront pas sur la patinoire pour affronter le Tricolore.

L'entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, a confirmé qu'ils n'effectueraient pas de retour au jeu contre le Tricolore.

Blessé à un genou, Stamkos n'a pas joué depuis le 15 novembre, tandis que le dernier match de Johnson (bas du corps) remonte au 9 mars. Les deux hommes ont participé à l'entraînement du Lightning samedi matin.

Au moins, Cooper a eu une bonne nouvelle: le meilleur pointeur du Lightning, Nikita Kucherov - qui avait raté jeudi la victoire des siens face aux Red Wings de Detroit en raison d’un virus -, sera en uniforme pour la rencontre.

Il faut dire que le Lightning s'en sort plutôt bien sans Stamkos et Johnson, récemment : l'équipe a remporté ses quatre derniers matchs.

Quant au Tricolore (44-24-9; 97 points), il est en quête d’une quatrième victoire d’affilée.

Torrey Mitchell a raté l'entraînement matinal en raison d'un virus. Dwight King, Michael McCarron et Andreas Martinsen composaient le quatrième trio.

Le défenseur Jordie Benn a participé à l'entraînement, lui qui a raté le match de jeudi, une victoire de 6-2 face aux Panthers de la Floride, en raison d'une blessure que l'entraîneur Claude Julien avait qualifiée de «mineure».

Carey Price devrait défendre le filet du Canadien.

À l'autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy devrait être à son poste.

(Avec La Presse canadienne)