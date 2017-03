Stafford passe aux Bruins

(AP) - Les Bruins de Boston ont acquis l'attaquant Drew Stafford des Jets de Winnipeg, mercredi, cédant en retour un choix conditionnel de sixième tour en 2018.

Âgé de 31 ans, Stafford en est à sa 11e saison dans la ligue. En 40 matchs cette saison, il a iinscrit quatre buts et a totalisé 13 points.

Athlète de six pieds deux et 214 livres, il a pris part à 707 matchs dans la LNH, a marqué 179 buts et a amassé 392 points.

Stafford a passé ses neuf premières saisons avec les Sabres de Buffalo. Il a connu sa meilleure campagne en 2010-2011, avec 31 buts et 52 points.

L'Américain de Milwaukee a été un choix de premier tour de Buffalo en 2004, au 13e rang au total.