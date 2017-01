Sous Chapdelaine, Calvillo ne s'occupera que des quarts (vidéo)

MONTRÉAL - Jacques Chapdelaine a arrêté ses choix.

De concert avec le directeur général Kavis Read, Chapdelaine a dévoilé mardi le groupe d'entraîneurs qui le seconderont dans ses fonctions pour la saison 2017.



Chapdelaine agira dorénavant à titre de coordonnateur à l'attaque et continuera d'appeler les jeux lors des matchs, ce qui signifie qu'Anthony Calvillo ne sera plus qu'en charge des quarts. Ce pas de recul permettra à l'ex-quart vedette de parfaire son expérience comme entraîneur.



Noel Thorpe sera de retour pour une quatrième campagne comme coordonnateur défensif et adjoint à l'entraîneur-chef. Sous Thorpe, la défense des Alouettes n'a accordé que 32 touchés la saison dernière. Elle a de plus dominé toutes les équipes du circuit, alors que les attaques adverses n'ont inscrit que 24 majeurs en 54 présences à l'intérieur de la ligne de 20 de l'équipe, pour un taux d'efficacité de 44,4 pour cent seulement. Il sera secondé par Greg Quick.



Le poste de coordonnateur des unités spéciales, qui était occupé par Reed avant qu'il ne soit promu, n'a pes encore été comblé. L'équipe procède actuellement à des entrevues et une annonce devrait être faite au cours des prochaines semaines.



À l'attaque, le groupe d'entraîneurs sera complété par André Bolduc (demis), Paul Charbonneau (ligne à l'attaque) et Justin Chapdelaine (receveurs), qui se joint à l'équipe après avoir agi comme entraîneur des receveurs pour les Dinos de l'Université de Calgary l'an dernier. Il avait également été un entraîneur invité au camp des Alouettes, en juin.



En défense, Chapdelaine et Thorpe pourront compter sur Jason Hogan à titre d'adjoint défensif, lui qui occupait le poste d'entraîneur au contrôle de la qualité au sein de l'unité offensive en 2016. Billy Parker complètera l'équipe d'entraîneurs. Après une carrière de huit saisons au sein de la ligne tertiaire des Alouettes, il agira également en tant qu'adjoint défensif.