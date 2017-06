Smoak produit trois points dans une victoire de 7-5 des Blue Jays

TORONTO — Justin Smoak a produit trois points et les Blue Jays de Toronto ont défait les Yankees de New York 7-5, vendredi. Smoak a frappé un circuit de deux points et un ballon-sacrifice.



≪Honnêtement, j'essaie simplement d'avoir de bonnes présences au bâton, a dit Smoak, qui totalise déjà 37 points produits cette saison après en avoir produit 34 en 2016. J'ai toujours eu des attentes élevées envers moi-même et je travaille fort à tous les jours.≫



Smoak a aussi marqué deux fois tout comme Josh Donaldson, qui a réussi deux autres coups de canon pour les Torontois.



Les Blue Jays ont donné le ton dès la première manche, quand Donaldson et Smoak ont fait voyager des balles au-delà des clôtures. La claque de Smoak est venue après un but sur balles soutiré par Kendrys Morales.



Chaque joueur partant a fourni au moins un coup sûr à la récolte de 12 pour le club de John Gibbons.



Les Yankees se sont approchés à un point des Blue Jays grâce à une poussée de quatre points en sixième manche. Aaron Judge et Starlin Castro ont frappé un circuit de deux points chacun. Judge domine le baseball majeur avec 18 longues balles.



Francisco Liriano (3-2) a espacé deux points et quatre coups sûrs en cinq manches. Le Dominicain était à l'écart depuis le 10 mai en raison de raideurs à l'épaule gauche.



≪J'ai trouvé que plus le match avançait, meilleur il était≫, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons, au sujet de Liriano.



Quatre releveurs ont pavé la voie pour Roberto Osuna, qui a enregistré un 12e sauvetage.



Michael Pineda (6-3) a accordé cinq points et 10 coups sûrs en cinq manches.



L'assistance a été 44 261 personnes et des foules encore plus importantes sont attendues lors des matchs du week-end.