Sissons et Neal mènent les Predators vers un gain facile

NASHVILLE - Colton Sissons et James Neal ont tous les deux inscrit deux buts pour mener les Predators de Nashville vers une victoire de 7-2 contre les Sharks de San Jose, samedi soir.

Cody McLeod, P.K. Subban et Viktor Arvidsson ont aussi joint le festival offensif pour les Predators, qui ont remporté un troisième match de suite et six de leurs sept derniers. Craig Smith et Colin Wilson ont quant à eux préparé trois buts des siens. Les Predators ont doublé les Blues de St. Louis au troisième rang de la section Centrale.



Patrick Marleau et Justin Braun ont fait bouger les cordages pour les Sharks, qui ont perdu six parties de suite. Ils avaient été écrasés 6-1 par les Stars de Dallas, vendredi.



Les Sharks se retrouvent à égalité avec les Ducks d'Anaheim au sommet de la section Pacifique. Les Oilers d'Edmonton pourraient les rejoindre en défaisant l'Avalanche du Colorado, samedi soir.