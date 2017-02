«Si mon bras continue à aller bien...» - Éric Gagné

(98,5 Sports) - Instructeur invité au camp préparatoire des Dodgers de Los Angeles avant la Classique mondiale de baseball, le Québécois Éric Gagné songe à effectuer un retour dans les ligues majeures de baseball. Mais il est conscient que ce ne sera pas facile à l'âge de 41 ans.

«Je me sens bien et ça va bien, a déclaré Gagné au journaliste Jeremy Filosa, en provenance du camp des Dodgers, à Glendale, en Arizona. Je n’ai pas vraiment de plan exact de ce que je veux faire. Mon but, c’est de me préparer pour la WBC (World Baseball Classic) avec l’équipe canadienne. Ça, c’est mon but premier.

«Si mon bras continue à aller bien... Ça fait environ huit mois que je me prépare, que je m’entraîne et ça va bien. J’ai encore un peu d’étoffe. J’ai bien lancé hier. Ça serait le fun.

«C’est quand même une long shot, comme on dit en anglais. Mon corps va bien. S’il continue, je pourrais peut-être aider une équipe jeune, être un vétéran dans l’enclos. Je suis réaliste. On va y aller une journée à la fois.»

Une glissante en renfort

La balle rapide de Gagné file encore à plus de 90 milles à l’heure et son changement de vitesse a du mordant. De nouveaux tirs se sont-ils ajoutés à ton arsenal?

«Oui. Je suis vieux... Je ne peux pas lancer à 98 miles à l’heure, maintenant. J’ai une glissante qui va quand même assez bien. Mon changement va bien et j’ai ma courbe que j’avais dans le temps. J’ai rajouté la glissante qui m’aide par rapport aux frappeurs gauchers et quand je vise bas et à l’extérieur, contre les frappeurs droitiers.»

«Il y a beaucoup de curiosité (des dépisteurs). Ils veulent voir ce que je fais. Si je suis capable de durer l’année au complet… Les portes sont ouvertes. Je veux lancer cette année et je n’ai aucune idée où je vais lancer. Ça serait le fun dans les majeures, mais il faut quand même être réaliste. Je n’ai plus 30 ans. Le répertoire est un peu différent, mais je suis plus vieux, plus mature et j’ai plus de contrôle. Ça va peut-être m’aider.»

Intérêt limité

«Il y a de l’intérêt (de la part de certaines équipes). Environ 5 ou 6… Des équipes les plus jeunes. C’est sûr que c’est de l’intérêt limité. Ce ne sont pas toutes les équipes qui vont donner un gros contrat. Ça ne me dérange pas d’avoir un contrat des mineures et d’aller jouer quelques mois dans les mineures pour me préparer.

«Il y a beaucoup de jeunes dans les majeures. Un vétéran, ça a de la valeur pour les équipes. C’est ça que je peux apporter à une équipe. C’est sûr que je ne serai pas un closer qui va lancer 90 matchs et récolter 55 sauvetages…»