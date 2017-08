«Si ce n'est pas ici, ce sera avec une autre équipe» - Ignacio Piatti

(98,5 sports) - Ignacio Piatti a jeté toute une douche froide aux partisans de l'Impact quand il a déclaré après le match contre le Fire de Chicago, mercredi, qu'il ne lui restait peut-être qu'une dizaine de matchs à jouer avec l'équipe.

Ses propos ont amené plusieurs commentaires, mais l’Argentin a offert le genre de performance contre le Real Salt Lake qui pourrait forcer la main à la direction de l’équipe.

«Comme je l’ai dit mercredi, je fais mon travail et après ce n’est pas moi qui décide, a répété Piatti. Je suis content d’être ici. Ma vie continue, si ce n’est pas ici, ce sera avec une autre équipe, mais je suis bien ici».

La vedette du match se faisait humble après sa brillante performance.

«Toute l’équipe a bien joué, a-t-il mentionné. Il faut continuer comme cela. On a deux jours de repos et on va se remettre au travail. Le match contre Toronto en sera un de séries éliminatoires et nous avons tous hâte de les rencontrer.»

Inutile de dire que l’entraîneur-chef Mauro Biello resplendissait de bonheur à la suite de la quatrième victoire consécutive de l’Impact.

«Donnons crédit aux joueurs, a déclaré Biello. Bravo aux joueurs d’avoir cette mentalité de vouloir poursuivre cette belle séquence. On n’a pas baissé de rythme. On travaille fort chaque jour pour atteindre le succès et l’équipe joue bien. Les joueurs sont confiants.»

L’entraîneur-chef était d’autant plus satisfait du résultat qu’il a eu recours à cinq joueurs qui n’avaient pas joué le dernier match.

Comme tous les spectateurs présents, Biello a admiré la belle performance de Piatti.

«Après chaque match, je dis toujours qu’Ignacio est phénoménal, a-t-il louangé. Il peut déséquilibrer l’adversaire. Il veut gagner et il est en train de performer dans toutes ses capacités.»

Selon Biello, on peut admirer tout le talent de Piatti quand les autres joueurs sont capables de le repérer et de lui donner le ballon.

Anthony Jackson-Hamel en est un autre qui a connu un fort match et son jeu n’est pas passé inaperçu aux yeux de l’entraîneur-chef.

«Anthony joue bien, il a encore fait son travail, il a travaillé fort et il a créé des buts, a vanté Biello. Il a marqué un beau but. J’ai un autre attaquant qui est capable de quitter le banc et qui est aussi capable de commencer des matchs, ça nous donne plus de profondeur. Je continue de pousser tous les joueurs afin d’aider l’équipe à devenir encore meilleure.»

Biello a rappelé que c’est une longue saison, que l’équipe avait connu des résultats moins bons pendant une période et que la formation avait été affligée par des blessures, mais que les joueurs s’étaient ressaisis et que l’Impact se retrouvait maintenant dans une position pour les séries éliminatoires.

Pour ce qui est Jackson-Hamel, il a admis que sa confiance est inébranlable présentement.

«C’est super d’aider les autres à marquer des buts, mais je suis là pour en marquer moi aussi et c’est ce que j’aime faire, a déclaré le Québécois qui a mis la table pour les deux buts de Piatti, avant de marquer lui-même au début de la deuxième mi-temps. Je ne travaille pas pour être remplaçant. Tout le monde sait que j’aimerais être partant.»