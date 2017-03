Shea Weber ou P.K. Subban?

Shea Weber et P.K. Subban

(98,5 Sports) - Quoi de mieux que le retour du no 76 à Montréal pour relancer le débat.

P.K. Subban et Shea Weber ont des styles très différents et il faudra probablement plusieurs années avant de statuer qui du directeur général du Canadien Marc Bergevin ou de son homologue des Predators, David Poile, a eu le meilleur dans cette transaction.

Pour la forme, voici où en sont les deux joueurs vedettes, quelques mois après avoir changé de ville.

Shea Weber

L'athlète de 31 ans n'a pas raté une seule partie du Tricolore cette saison. En 64 matchs, il a inscrit 14 buts - il est seulement devancé par l'incroyable Brent Burns parmi tous les défenseurs de la LNH - en plus d'amasser 23 mentions d'aide.

Ses 37 points lui confèrent le 11e rang, ex aequo avec trois autres défenseurs, parmi tous les arrières du circuit. Il montre une fiche de +9.

Il a inscrit 11 buts et récolté 21 points en avantage numérique. Seul Victor Hedman a fait mieux que lui à ce niveau depuis le début du calendrier.

Il est le huitième défenseur le plus utilisé avec un temps moyen de 25 m 21 s par rencontre.

À l'image de ses coéquipiers, Weber a connu un départ du tonnerre, mais il a ralenti depuis le début du mois de janvier.

Il demeure toutefois un défenseur efficace et une menace à la ligne bleue en supériorité numérique. Il possède, après tout, le tir le plus puissant du circuit.

P.K. Subban

Le défenseur de 27 ans a raté 16 matchs en raison des blessures. En 47 parties, Subban a inscrit huit buts et amassé 30 points, ce qui lui confère le 29e rang chez les arrières de la LNH. Sa moyenne de points par match (0,64) est légèrement supérieure à celle de Weber (0,58). Il montre un dossier de moins-6.

Le no 76 a inscrit trois buts et récolté 12 points sur l'avantage numérique.

Avec un temps de jeu moyen de 24 m 16 s, il est le 19e défenseur le plus utilisé de la LNH. Deux de ses collègues, Roman Josi et Ryan Ellis, voient plus d'action que lui à Nashville.

Après un lent début de saison, et une blessure, Subban est en train de retrouver ses repères. Il a amassé 12 points - dont un but - à ses 10 derniers matchs.