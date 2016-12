Les Voltigeurs battent les Remparts 2-1

QUÉBEC - Mathieu Sévigny a marqué en infériorité numérique après 1:54 de jeu en prolongation et les Voltigeurs de Drummondville ont gagné 2-1 face aux Remparts de Québec, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Sévigny a tranché lors d'une descente à deux contre un.



Ryan Verbeek a été l'autre buteur des Voltigeurs (16-16-3), qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs.



L'attaquant des Remparts (20-13-4) Mathieu Ayotte avait forcé la présentation d'un bris d'égalité en nivelant le pointage à 9:51 du troisième tiers.



Le gardien des Voltigeurs Olivier Rodrigue a stoppé 23 tirs dans la victoire. À l'autre bout de la patinoire, Evgeny Kiselev a cédé deux fois contre 19 tirs.



Mooseheads 3 Screaming Eagles 6



Giovanni Fiore a inscrit deux buts et une aide et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Mooseheads de Halifax 6-3.



Vasily Glotov a récolté un but et une aide, tandis que Dillon Boucher, Tyler Hylland et Drake Batherson ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles (19-15-3). Kyle Jessiman a repoussé 26 tirs.



Bradley Kennedy et Maxime Fortier ont amassé un but et une aide chacun pour les Mooseheads (15-17-3), alors qu'Anthony Sorrentino a aussi fait mouche. Alexis Gravel a accordé quatre buts sur 12 tirs en 22:47 de jeu. Blade Mann-Dixon a pris la relève et il a stoppé 20 des 21 tirs dirigés vers lui.



Titan 2 Islanders 3



Sam King a brisé l'égalité avec 3:10 à faire en troisième période et les Islanders de Charlottetown ont vaincu le Titan d'Acadie-Bathurst 3-2.



William Bower a inscrit un but et une aide, tandis que Matthew Grouchy a aussi touché la cible pour les Islanders (22-12-1). Pascal Aquin a récolté deux aides et Matthew Welsh a effectué 42 arrêts.



Kynan Berger et Jeffrey Truchon-Viel ont généré l'offensive du Titan (18-16-3). Anthony Dumont-Bouchard a repoussé 32 lancers.



Sea Dogs 7 Wildcats 2



Bokondji Imama a réussi son troisième tour du chapeau de la campagne et les Sea Dogs de Saint-Jean ont écrasé les Wildcats de Moncton 7-2.



Imama avait également marqué trois buts le 11 décembre face à l'Armada de Blainville-Boisbriand et il avait connu un match de quatre buts le 12 novembre face au Phoenix de Sherbrooke.



Kyle Ward a récolté un but et une aide, tandis qu'Ian Smallwood, Joe Veleno et Reginato Cole ont aussi fait bouger les cordages pour les Sea Dogs (23-8-4). Alexander Bernier, Samuel Dove-McFalls et Matthew Highmore ont amassé deux aides chacun et Alex D'Orio a effectué 19 arrêts.



Simon Le Coultre et Liam Murphy ont fourni la timide réplique des Wildcats (13-22-0). Matthew Waite a concédé sept buts sur 41 tirs.



Olympiques 1 Phoenix 5



Carl Neill et Hugo Roy ont inscrit un but et une aide chacun et le Phoenix de Sherbrooke a eu le meilleur 5-1 face aux Olympiques de Gatineau.



Marek Zachar, Félix Robert et Chase Harwell ont été les autres buteurs du Phoenix (16-18-3). Evan Fitzpatrick a effectué 39 arrêts.



Zack MacEwen a ouvert la marque pour les Olympiques (15-18-3), mais le Phoenix a rapidement renversé la vapeur. Mathieu Bellemare a accordé quatre buts sur 23 tirs avant de céder sa place à Tristan Bérubé. Ce dernier a effectué 14 arrêts.



Tigres 3 Saguenéens 4



Dmitry Zhukenov a récolté un but et deux aides, Julio Billia a effectué 24 arrêts et les Saguenéns de Chicoutimi ont battu les Tigres de Victoriaville 4-3.



Jake Smith, Kevin Klima et Brendan Hamelin ont aussi touché la cible pour les Saguenéens (18-14-3), tandis que Kelly Klima a amassé deux aides.



Vincent Lanoue a marqué deux buts pour les Tigres (19-14-4). James Phelan a aussi fait mouche, alors que James Povall a repoussé 23 tirs.



Armada 2 Cataractes 9



Cameron Askew a récolté quatre buts et une aide, Alexis D'Aoust a inscrit un but et trois aides et les Cataractes de Shawinigan ont signé une humiliante victoire de 9-2 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand.



Samuel Guilbault et Dennis Yan ont ajouté un but et une aide chacun, tandis que Justin Bernier et Tommy Lemay ont été les autres buteurs des Cataractes (23-9-2). Brandon Gignac et Samuel Girard ont accumulé trois aides chacun, alors que Mikhail Denisov a effectué 21 arrêts.



Alexandre Alain et Miguel Picard ont fourni la réplique de l'Armada (20-11-5), tandis que Pascal Corbeil a récolté deux aides. Samuel Montembeault a accordé sept buts sur 24 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Jacob Stewart a pris la relève en troisième période et il a stoppé cinq tirs.



Huskies 4 Foreurs 6



Simon Lafrance a inscrit trois buts, Étienne Montpetit a effectué 23 arrêts et les Foreurs de Val-d'Or ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 6-4.



Mathieu Nadeau a ajouté un but et une aide, tandis que François Beauchemin et Nicolas Ouellet ont aussi touché la cible pour les Foreurs (16-18-3). Adam Marsh, David Henley et Alexis Pépin ont récolté deux aides chacun.



Du côté des Huskies (20-10-6), Jean-Christophe Beaudin a accumulé deux buts et une aide, alors que Manuel Wiederer a aussi réussi un doublé. Bruno-Carl Denis et Peter Abbandonato ont amassé deux aides chacun.



Samuel Harvey a cédé sur les deux premiers tirs dirigés vers lui et il a été remplacé devant le filet des Huskies par Charles-Antoine Poirier-Turcot. Ce dernier a accordé quatre buts sur 21 lancers.



Océanic-Drakkar (remis)



Le duel entre l'Océanic de Rimouski (16-18-2) et le Drakkar de Baie-Comeau (13-17-4) prévu au Centre Henry-Leonard a été remis.



L'annulation des traversées entre Matane et Baie-Comeau et les conditions météorologiques difficiles sont à l'origine de cette décision. Aucune date n'a été fixée pour la reprise de la rencontre.