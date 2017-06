Sergachev a appris qu'il était échangé grâce à un partisan

(98,5 Sports) - Ce n'est pas Marc Bergevin qui a appris au défenseur Mikhail Sergachev qu'il venait d'être échangé au Lightning, mais bien un partisan.

C'est ce qu'a révélé le jeune russe de 18 ans - il aura 19 ans le 25 juin - aux médias de la région de Tampa vendredi.

Le directeur général du Canadien a apparemment tenté à plusieurs reprises d'appeler Sergachev, mais ce dernier est en vacances à Chypre avec ses proches et le signal réseau est très imparfait sur l'île. Son téléphone portable ne fonctionne donc pas toujours.

