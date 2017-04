Séquence incroyable au marbre dans un gain des Blue Jays (vidéo)

SAINT-LOUIS - Ce fut long et pénible mais les Blues Jays de Toronto ont eu raison des Cards de St. Louis 6-5 en 11 manches, mardi.

En septième, Chris Coghlan a fait de la haute voltige en plongeant par-dessus Yadier Molina pour croiser le marbre, sur un triple de Kevin Pillar. Un jeu qui aura une place de choix dans les montages de faits saillants.

Les Cardinals ont commis quatre erreurs dont celle de l'arrêt-court Aledmys Diaz, en 11e. Sa bévue a permis à Steve Pearce d'être sauf au premier but et à Marcus Stroman de marquer le point décisif. Utilisé comme frappeur suppléant, Stroman avait cogné un double aux dépens de Miguel Socolovich (0-1).



Jose Bautista, Darwin Barney et Ryan Goins ont frappé deux coups sûrs chacun.

Marco Estrada a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, accordant deux points et six coups sûrs. Il a donné un seul but sur balles.



Le gain est allé à Jason Grilli (1-2), qui a lancé en 10e. Ryan Tepera a mérité le sauvetage.



Jose Martinez a frappé son premier circuit dans le baseball majeur pour les Cards. Le groupe de Mike Matheny était invaincu depuis trois matches.