Scott Gomez derrière le banc des Islanders?

(98,5 Sports) - Scott Gomez pourrait être de retour dans la Ligue nationale, mais derrière un banc.

L'ex-joueur, âgé de 37 ans, serait un bon candidat pour occuper un poste d'adjoint à Doug Weight avec les Islanders de New York.

Et l'ancien mal-aimé des partisans du Canadien aurait un rôle bien particulier: relancer l'avantage numérique du club qui a terminé au 28e rang du circuit à ce chapitre.

C'est du moins l'avis d'Arthur Staple, journaliste qui couvre les activités de l'équipe pour le quotidien Newsday.

Another name to keep an eye out for in #Isles assistant coaching search: Scott Gomez. Could be in line to help team's power play.