Samuel Piette se joint à l'Impact

(98,5 Sports) - Le Québécois Samuel Piette est désormais un membre de l'Impact de Montréal.

La direction de l’équipe a annoncé l’acquisition du milieu de terrain jeudi matin, après un transfert permanent du club espagnol CD Izarra.

Piette a paraphé un contrat de deux ans et demi avec l’Impact, incluant une année d’option en 2020.

« Je suis vraiment très heureux de me joindre à l'Impact, mon club de coeur, et d'avoir la chance de pouvoir jouer devant ma famille, mes amis et nos partisans, a mentionné Piette, par voie de communiqué. J'ai très hâte d'enfiler le maillot bleu-blanc-noir et je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »

Piette, 22 ans, a disputé un total de 46 matchs en troisième division espagnole au cours des deux dernières années, dont 32 avec le CD Izarra, la saison dernière.

Le Québécois s'était joint au Deportivo La Coruña, en 2014, et a joué en prêt avec le Racing de Ferrol durant la saison 2015-2016. Piette avait précédemment évolué en Allemagne, en 2013 et 2014, avec le club Fortuna Düsseldorf, jouant deux matchs en Bundesliga et 31 matchs avec l'équipe jeunesse du club.

« Nous sommes très heureux de faire l'acquisition de Samuel, a déclaré le directeur technique de l'Impact Adam Braz. Il est un joueur québécois qui a démontré beaucoup d'intérêt à se joindre à notre club et à poursuivre sa carrière à Montréal.

« Il possède un profil et un style de jeu qu'on aime chez un milieu défensif et il a une forte éthique de travail, ainsi qu'un grand désir d'aider l'équipe. Défensivement, il est un milieu de terrain récupérateur agressif, qui est puissant et physique dans ses duels. Offensivement, il fait des choix simples et efficaces grâce à sa qualité de passe afin que l'équipe conserve la possession du ballon. »

(Communiqué Impact de Montréal)