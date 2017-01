Sabres 0 Canadien 0 (premier entracte)

(98,5 Sports) - Les joueurs du Canadien de Montréal n'ont pas eu beaucoup de temps pour jouir de leur victoire de 3-1 sur les Devils au New Jersey vendredi, stoppant ainsi une glissade de deux revers.

Les hommes de Michel Therrien affrontent présentement les Sabres de Buffalo, au Centre Bell.

Les éléments les positifs de la victoire au New Jersey sont les deux buts en avantage numérique et les trois points d’Alex Galchenyuk et d’Alexander Radulov. De plus, Shea Weber a retrouvé sa touche, marquant un premier but en neuf matchs.

Les Sabres jouaient aussi vendredi: ils ont remporté une victoire de 3-2 contre les Red Wings de Detroit. C'est le deuxième affrontement entre les Sabres et le Canadien cette saison. Le 13 octobre, Montréal l’avait emporté 4-1 à Buffalo.

Carey Price est de retour devant le filet. Robin Lehner est le gardien partant pour les Sabres.

Très peu de réélles occasions de marquer dans la période, sinon après un arrêt de Lehner, quand Max Pacioretty tente de glisser la rondelle du bout du bâton dans le filet et que cette dernière touche le poteau.

Plus de détails à venir...