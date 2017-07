Ryan Zimmerman bat le record de Vladimir Guerrero (vidéo)

CINCINNATI - Ryan Zimmerman a établi un nouveau record des Nationals en claquant un circuit en solo, Bryce Harper a lui aussi frappé une longue balle et Washington a défait les Reds de Cincinnati 6-1, lundi, pour balayer cette série de quatre rencontres.

Le 235e circuit en carrière de Zimmerman lui a permis de devancer Vladimir Guerrero pour le plus haut total dans l'histoire des Expos et des Nationals.





Les Nationals ont porté leur fiche à 56-36 et ils sont 20 matchs au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois cette saison. Ils ont remporté neuf de leurs 11 dernières parties.



Stephen Strasburg (10-3) s'est ressaisi après avoir connu son pire départ de la saison et il a retiré 11 frappeurs sur des prises en sept manches. Il a concédé quatre coups sûrs, dont une longue balle en solo à Eugenio Suarez.



Scott Feldman (7-7) n'a été d'office que pendant une manche. Il a accordé un double, un simple, un circuit de trois points à Harper et la claque en solo de Zimmerman. Tout ça en seulement 12 lancers. Il a quitté la partie après avoir fait face à neuf adversaires, allouant cinq points sur 33 tirs.



Brewers 2 Pirates 4



Gregory Polanco a frappé deux doubles et il a produit deux points, menant les Pirates de Pittsburgh vers une victoire de 4-2 contre les Brewers de Milwaukee.



Le receveur des Brewers, Stephen Vogt, a quitté la rencontre en cinquième manche après être entré en collision avec le lanceur des Pirates, Chad Kuhl, sur un jeu au marbre. Vogt a encaissé un coup de coude accidentel à la tête et les deux joueurs sont restés étendus au sol pendant de longues minutes.



Polanco a terminé la partie avec quatre coups sûrs en autant de présences et il revendique une moyenne de ,446 en juillet. Francisco Cervelli a ajouté deux coups sûrs pour les Pirates, qui se sont approchés à six matchs des Brewers et du premier rang de la section Centrale de l'Américaine.



Daniel Hudson (2-4) a inscrit la victoire en relève après avoir remplacé Kuhl. Polanco a poussé Josh Bell à la plaque en fin de sixième manche, contre Josh Hader (1-1), pour placer les Pirates en avant. Felipe Rivero a retiré les quatre derniers frappeurs pour enregistrer un septième sauvetage cette saison.



Cardinals 6 Mets 3



Paul DeJong a claqué une longue balle contre les Mets de New York pour un quatrième affrontement de suite, Adam Wainwright a produit un point sur un double et il a remporté un quatrième départ de suite, guidant les Cardinals de St. Louis vers une victoire de 6-3.



Alors que des coureurs se retrouvaient aux extrémités des sentiers en neuvième manche, Yoenis Cespedes a mis fin à la rencontre en se compromettant dans un double jeu.



Tommy Pham a couronné une sixième manche de six points en frappant un circuit de trois points aux dépens de Hansel Robles. Quatre releveurs ont conjugué leurs efforts pour blanchir leurs adversaires pendant trois manches et un tiers.



Michael Conforto et Lucas Duda ont cogné un circuit contre Wainwright (11-5), qui a eu le meilleur sur le partant Zack Wheeler (3-7) pour une deuxième fois en 10 jours.



Phillies 5 Marlins 6



Giancarlo Stanton a cogné deux circuits et Dee Gordon a frappé un simple d'un point après deux retraits en 10e, procurant la victoire aux Marlins de Miami par la marque de 6-5 face aux Phillies de Philadelphie.



Justin Bour a également claqué un circuit pour les Marlins, qui ont mis un terme à leur séquence de trois défaites. Les Phillies ont perdu huit de leurs 10 dernières rencontres.



Derek Dietrich a amorcé la 10e en frappant un triple, une claque qui a glissé tout juste sous le gant du voltigeur Ty Kelly. Les deux autres frappeurs ont profité de buts sur balles intentionnels de Mark Leiter fils. (1-2) pour remplir les sentiers.



Après que le frappeur substitut A.J. Ellis eut été forcé de frapper un roulant pour effectuer un retrait au marbre, Gordon a cogné un simple au centre droit pour procurer aux Marlins leur quatrième victoire de la saison lors de leur dernier tour au bâton.



Drew Steckenrider (1-1) n'a accordé aucun point en 10e.



Cubs 4 Braves 3



Jon Lester a rebondi de son plus court départ en carrière en allouant qu'un seul point en sept manches de travail et les Cubs de Chicago ont stoppé la remontée des Braves d'Atlanta en neuvième manche pour l'emporter 4-3.



Les Cubs menaient 4-1 avant que les Braves n'inscrivent deux points en neuvième aux dépens du stoppeur Wade Davis. Ils ont également rempli les buts alors qu'il y avait deux retraits.



Davis a concédé deux simples à Brandon Phillips et Freddie Freeman, alors qu'il n'y avait qu'un seul retrait. Phillips est rentré au bercail grâce à un mauvais lancer. Matt Kemp a ajouté un simple d'un point.



Après avoir profité d'un but sur balles intentionnel accordé à Matt Adams, les Braves ont repris espoir lorsque Dansby Swanson a volé le deuxième, laissant des coureurs au deuxième et au troisième but. Davis a alloué un autre but sur balles à Sean Rodriguez pour remplir les sentiers.



Le ballon frappé par Johan Camargo a mis un terme à la rencontre, permettant ainsi à Davis de récolter son 18e sauvetage de la saison.



Padres 6 Rockies 9



Charlie Blackmon a amorcé la rencontre avec un circuit, German Marquez a retiré neuf frappeurs sur des prises et les Rockies du Colorado ont battu les Padres de San Diego 9-6.



Trevor Story a ajouté un double de deux points, dans une troisième manche de cinq points, pour permettre aux Rockies de remporter une deuxième victoire consécutive pour la première fois en un mois.



Marquez (7-4) a concédé trois points en six manches et deux tiers de travail. Il a laissé les Padres perplexes en mélangeant sa balle courbe et sa balle rapide (98 miles à l'heure).



Greg Holland a forcé Matt Szczur à frapper un roulant pour effectuer le troisième retrait en neuvième. Il s'agissait de son 29e sauvetage en 30 tentatives.



Le partant des Padres Luis Perdomo (4-5) a vu sa séquence de trois victoires prendre fin après avoir alloué sept points, dont cinq mérités, en deux manches et un tiers. Il a également accordé trois buts sur balles, dont deux d'affilée pour remplir les sentiers en troisième.