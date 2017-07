Rutley est prêt à prendre la relève

« Brandon, c'est un gars qui court différemment avec le ballon. C'est un gars qui travaille avec beaucoup d'acharnement, qui va nous donner aussi une autre bonne opportunité de capter le ballon dans le champ arrière, comme Tyrrell l'a fait. Ce sont deux gars très productifs et nous avons vraiment hâte de voir Brandon à ce point-ci de la saison.» Rutley a porté le ballon 113 fois en 12 matchs pour 495 verges et quatre touchés la saison dernière. En 2015, ce sont 454 verges en 83 courses qu'il a amassées. « J'ai fait ça constamment au cours des quatre ou cinq dernières années. Je comprends ce qu'on attend de moi, a déclaré Rutley après l'entraînement des siens, lundi, au Stade olympique. Quand je me suis amené ici, je comprenais le rôle qu'on me demanderait de jouer. Quand vous comprenez votre rôle, c'est facile de l'apprécier. C'est lorsque vous devenez impatient que les choses se compliquent. « Quand Tyrell joue, je suis content pour lui et je lui dis ce que je vois sur le terrain, a poursuivi l'Américain de 29 ans. C'est la même chose quand je joue: Tyrell est heureux pour moi et me donne son avis sur ce qu'il voit sur le terrain. »

Le jeu au sol des Alouettes n'aura pas la même allure avec Rutley dans le champ arrière. Sutton a un style beaucoup plus fonceur, très «nord-sud». Rutley utilise davantage toute la surface.



« Tyrell est tout un porteur de ballon. Mais l'une des choses que je fais différemment, c'est que je donne un peu plus dans la finesse, a-t-il expliqué. Alors que Tyrell aime bien renverser les gens sur son passage - ce que je ne déteste pas -, je peux faire en sorte que ces joueurs rateront leurs plaqués. Parfois, ces plaqués ratés se transforment en touchés. »



Mincy de retour?



Remis de sa commotion cérébrale, le demi défensif Jonathon Mincy a pris part à l'entraînement des siens pour une deuxième journée consécutive. Même si son nom est inscrit à la liste des blessés pour six rencontres, il pourrait regagner la formation des Alouettes dès mercredi.



« Je me sens bien. Je suis sans symptôme depuis quelques semaines déjà, a affirmé Mincy. J'ai pris toutes les répétitions et je suis prêt à reprendre ma place. »



« Les médecins lui ont permis de s'entraîner et du côté administratif, on s'est assuré qu'il pouvait le faire. De là à dire s'il sera en mesure de jouer, on verra, a nuancé Chapdelaine. On va s'asseoir, regarder la vidéo de l'entraînement et on prendra la bonne décision. »



Phillips: victime administrative



Dimanche, les Alouettes ont libéré le vétéran demi défensif Ryan Phillips, acquis sur le marché des joueurs autonomes cet hiver.



Chapdelaine a expliqué lundi que celui qui a passé 11 saisons dans le circuit canadien a été victime «des chiffres».



« C'est un peu le jeu de Brandon Stewart qui l'a poussé vers la sortie, c'est vrai. Mais nous sommes aussi dans une situation où des joueurs reviennent de blessure et regagnent notre formation. Malheureusement, au point de vue administratif, nous ne sommes pas capables de supporter tous ces joueurs présentement. »