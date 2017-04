Rumeurs sur le retour des Nordiques: Pierre-Yves McSween dit aux amateurs de relaxer

(98,5 Sports) - Certaines annonces économiques de Québecor ont récemment fait saliver les partisans des Nordiques, du moins ceux tournés vers la chose économique, relançant des rumeurs d'un possible retour de l'équipe québécoise au sein du circuit Bettman.

Selon le comptable Pierre-Yves McSween, grand amateur de hockey et collaborateur matinal à l'émission animée par Paul Arcand au 98,5 FM, c'est la publication d'un communiqué de la compagnie le 31 mars dernier annonçant une émission de dette en argent américain qui a remis le feu aux poudres des espoirs québécois.

«Fans des Nordiques, je vous invite à relaxer, à vous calmer..., a lancé le comptable cynique du 98,5 FM. L'ensemble des données de Québecor est en argent canadien... mais on achète et on fait des dépenses en immobilisation en argent américain. On émet de la dette pour se couvrir contre le risque de change.»

Pour Pierre-Yves McSween ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le retour des «Bleus», mais que le geste économique posé pourrait bien n'avoir aucun lien avec une stratégie pour se renflouer en argent US en vue de l'achat d'une concession.