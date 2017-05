«Rien ne semblait fonctionner pour nous» - Craig Anderson

Guy Boucher et Craig Anderson/Photo AP

Guy Boucher et Craig Anderson/Photo AP

(98,5 Sports) - Une défaite demeure une défaite. Mais curieusement, une raclée de grand luxe fait parfois moins mal qu'un revers en prolongatoon.

C'est du moins le sentiment exprimé par le défenseur vedette Erik Karlsson des Sénateurs après que la formation d'Ottawa ait encaissé un cuisant revers de 7-0 aux mains des Penguins de Pittsburgh.

« Ça va vous sembler étrange, mais j'ai préféré perdre de cette façon qu'en temps supplémentaire ou quelque chose comme ça, a confié le capitaine des Sénateurs. Nous n'avons pas joué de la façon dont nous aurions dû le faire. Ils ont joué à la hauteur de leur talent. Nous savons que c'est inacceptable et nous devons tourner la page. »

On a nettement vu Karlsson, le joueur de centre Derick Brassard et le défenseur Cody Ceci grimacer lors des deux premières périodes à la suite de mises en échec. Les trois joueurs ne sont pas revenus en troisième période.

Karlsson a indiqué que, dans son cas, il aurait pu le faire, mais que ce retrait était une décision de l'entraîneur Guy Boucher. Les Sénateurs accusaient un recul de 5-0 après deux périodes.

Boucher a retiré le gardien Craig Anderson apreès le troisième but des siens, uniquement pour le ramener une minute et demie plus tard.

« Je lui ai dit que j'avais simplement besoin de gagner un peu de temps et que j'allais le renvoyer dans la mêlée », a expliqué Boucher.



Anderson n'était pas aussi revenu sur la patinoire que les Penguins inscrivaient un quatrième but. Retiré du match pour de bon, Anderson a conclu la soirée avec 10 arrêts à sa fiche.



« C'était ce genre de soirée, a conclu Anderson. Ils ont été bons. Les rebonds étaient en leur faveur. Ils ont eu de bons tirs au but. Du début à la fin, rien ne semblait fonctionner pour nous ce soir. »

