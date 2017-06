Éric Gélinas pourrait-il intéresser le Canadien?

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal n'a plus beaucoup de défenseurs gauchers au sein de son organisation. Il pourrait donc être intéressé par Éric Gélinas.

Le joueur francophone né en Ontario âgé de 26 ans, qui était membre de l’Avalanche du Colorado, est un francophone de six pieds 4 pouces et 215 livres qui possède un puissant lancer frappé. Finalement, Gélinas a plein d’atouts qui feraient de lui un candidat potentiel pour le Tricolore.

« J’ai eu des échos qu’il y avait de l’intérêt, a dit Gélinas, quand Jérémie Rainville lui a demandé si le Canadien l’avait contacté. Mais il faudrait demander à mon agent. De la façon dont l’on fonctionne, tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas quelque chose de concret - une offre en bonne et due forme - , je n’ai pas d’échos. C’est la façon que je préfère. Ça m’évite de penser à tout ça. »

Repêché par les Devils du New Jersey lors du deuxième tour (54e choix) du repêchage de 2009, Gélinas présente une fiche de 14 buts et 41 mentions d’aide en 189 matchs dans la Ligue nationale.

Mais le Gélinas qui a joué avec les Devils et l’Avalanche n’a pas eu le même succès. Le défenseur n’a disputé que 33 matchs au Colorado où il n’a récolté qu’une mention d’aide. Que s’est-il passé?

« Ça a été un mélange de plusieurs choses. C’est dur à dire. L’an passé, j’avais eu un bon départ avec l’Avalanche. Beaucoup de temps de glace avec Patrick Roy. C’est lui qui était vendu me chercher dans la transaction qui m’a amené au Colorado. Malheureusement, je me suis blessé et j’ai raté le reste de la saison.

« Cette saison, Patrick a donné sa démission. Il y a eu un changement de coach. Les rôles ont peut-être changé à ce niveau-là. Après, ça a été difficile de faire mes preuves. C’était dur de se faire valoir.

« J’ai eu une perte d’intérêt. C’est d’ailleurs à la suite de ça que j’ai demandé à être envoyé dans les mineures (Rampage de San Antonio) afin de reprendre le tempo, jouer beaucoup de minutes et avoir un rôle de leadership »

Gélinas a bien fait avec trois buts et 12 mentions d’aide en 27 matchs.

