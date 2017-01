Un but d'un bout à l'autre de la patinoire pour Danault/Capture d'écran

(98,5 Sports) - Phillip Danault a inscrit mercredi soir un but comme on n'en voit plus beaucoup de nos jours.

Face aux Jets de Winnipeg, l'attaquant du Canadien a saisi la rondelle dans sa zone avant de franchir toute la distance qui le séparait du gardien adverse.

Pour parachever le travail avec son deuxième but du match et son neuvième de la saison.

De toute beauté.