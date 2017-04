«Revenir de 3-0, je n'ai pas vu ça souvent dans cette ligue» - Patrice Bernier (video)

Patrice Bernier

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - Effacer un déficit de 3 buts au soccer n'est pas courant. C'est pourtant que ce que les joueurs de l'Impact de Montréal ont réussi à Philadelphie en faisant match nul 3-3 contre l'Union.

«Quelle preuve de caractère, a dit le capitaine Patrice Bernier. Revenir de 3-0, je n’ai pas vu ça souvent dans cette ligue.»

L’entraîneur de l’Impact Mauro Biello était lui aussi enthousiaste quant à la capacité de son équipe de faire face à l’adversité.

«C'était une formidable remontée, a déclaré Biello. Nous avons dominé la seconde mi-temps, nous avons pris l'initiative et nous avons trouvé une façon de marquer. C'est positif de prendre un point chez un rival de notre association. »

Le jeune attaquant Anthony Jackson-Hamel, entré dans le match à la 62e minute, a été le héros de cette remontée grâce à son 2e et 3e e but de la saison à la 69 e et la 87 e minute de jeu.

Le natif de Québec âgé de 23 ans, issu de l’Académie de l’Impact, était évidemment fier de sa performance après la rencontre. Lui qui n’est généralement pas très démonstratif, était tout sourire lorsqu’il a rencontré les médias.

« C’est mon premier doublé, ça fait plaisir, a-t-il déclaré. Après le but de la semaine passée (contre Atlanta au Stade Saputo, but de la semaine dans la MLS) ça fait du bien. Être capable de contribuer aux succès de l’équipe, c’est super le fun. Y a beaucoup de gars sur le banc qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe; c’est positif»

Sur son premier but, qui portait la marque 3-2, Jackdon-Hamel a profité d’un centre de la tête parfait d’Ambroise Oyongo qui montait dans le couloir de gauche. La reprise de tête parfaite de l’attaquant Bleu-Blanc-Noir n’a laissé aucune chance au gardien Andre Blake.

«C’est impeccable, c’est la qualité, a dit Jackson-Hamel du centre d’Oyongo. On pratique souvent à l’entraînement les centres … il mérite beaucoup sur le but.»

Le capitaine Patrice Bernier a salué la performance de son jeune coéquipier qui avait aussi sauvé l’équipe à Los Angeles la semaine précédente dans ce qui a été élu but de la semaine dans la MLS.

«En plus il a eu une autre occasion; a souligné Bernier. Il faut lui donner tout le mérite. Il été dans l’ombre quelque temps, il a travaillé et là il entre et il nous sauve. C’est le héros du jour, félicitations à lui.»

Bernier n’aime évidemment pas la manière sont l’équipe aborde les matchs alors qu’elle doit souvent faire du jeu de rattrapage pour sauver sa peau.

«Chaque match on attend que quelque chose se produise et oui on réagit et on commence à jouer, a dit le capitaine. On a joué 5 minutes en première mi-temps et on aurait pu mettre deux buts. Faut réaliser que notre deuxième moitié de match c’est nos standards. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Si on joue comme ça, y pas beaucoup d’équipes qui peuvent nous enlever le ballon.»

Le défenseur Chris Duvall s’attendait à un match difficile face à une équipe contre une équipe désespérément en quête d’une première victoire.

« Ils voulaient désespérément obtenir cette première victoire et défendre leur territoire, a souligné le défenseur Chris Duvall. Nous savions que ce serait une bataille. Nous étions dans une mauvaise posture, mais nous avons profité de la pause pour reprendre nos esprits et nous ajuster. »