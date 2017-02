Rencontre importante à Las Vegas au sujet d'un stade pour les Raiders (vidéo)

LAS VEGAS - Le comité supervisant le projet d'un stade de la NFL à Las Vegas doit se rencontrer jeudi pour la première fois depuis le retrait d'un élément important du plan initial.

De nouvelles questions se posent depuis que Sheldon Adelson, un magnat des casinos, ne fait plus partie du projet.



Il s'était engagé à verser des centaines de millions $ en vue d'un stade couvert de 65 000 places qui pourrait servir aux Raiders, qui déménageraient d'Oakland.



Le coût estimé du stade est 1,9 milliard $.



Adelson et sa famille voulaient contribuer 650 M $. Les Raiders amèneraient 500 M $, tandis que le comité local fournirait 750 M $ avec une taxe hôtelière.



Le mois dernier, les Raiders ont déposé des documents exprimant leur volonté de déménager d'Oakland à Las Vegas. Les trois quarts des propriétaires de la NFL doivent donner leur accord. Ils pourraient se prononcer là-dessus avec un vote à Phoenix à la fin mars, dans le cadre de leurs rencontres annuelles.



Une entente de bail et d'utilisation, présentée en janvier, propose un loyer annuel d'un dollar pour les Raiders. En 2016, le club a payé 3,5 M $ de loyer pour jouer dans un stade partagé avec les A's du baseball majeur (le Oakland-Alameda County Coliseum).



Adelson, chef de la direction de Las Vegas Sands, qui détient entre autres le Venetian et le Palazzo, sur la 'Strip' de Las Vegas, a joué un rôlé clé pour obtenir le feu vert du Nevada pour que l'argent des contribuables soit utilisé dans le but d'un stade.



Quand il s'est retiré, il a dit qu'on l'a écarté des pourparlers concernant l'entente de bail et d'utilisation.



On prévoit qu'une augmentation de la taxe hôtelière dans la région va fournir 13 M $ par année. Les casinos vont commencer à l'appliquer le 1er mars.